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Циклон «Габриэль» в Новой Зеландии: тысячи пропавших без вести и миллиарды ущерба

Автор:  
Тимур Дюсекеев
20 Февраля 2023, 16:44
Циклон «Габриэль» в Новой Зеландии: тысячи пропавших без вести и миллиарды ущерба

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В то время как католики по всему миру отмечали День святого Валентина на Новую Зеландию в полную силу обрушился тропический циклон «Габриэль». Об экстремальном погодном явлении в Новой Зеландии в XXI веке, принесшем человеческие жертвы и масштабные разрушения, читайте в материале МИА «Казинформ».

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Судьба двух тысяч пострадавших от циклона «Габриэль» неизвестна

Циклон «Габриэль» сформировался в Коралловом море 6 февраля, прошел над островом Норфолк, став тропическим циклоном второй категории, и сохранил свою силу, когда достиг Новой Зеландии.

Название циклону, принесшему порывы ветра скоростью до 165 км/ч и десятиметровые волны, присвоено метеорологической службой Новой Зеландии спустя два дня после его формирования.

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В ночь на 14 февраля, когда за сутки выпало около 350 мм осадков, правительство Новой Зеландии объявило чрезвычайное положение в шести регионах на севере страны.

К слову, за всю историю государства с населением чуть более 5 млн человек режим ЧП объявлялся только два раза: после терактов в Крайстчерче в 2019 году и с началом пандемии Covid-19 в 2020 году.

«Циклон «Габриэль» - самое значительное погодное явление, с которым сталкивалась Новая Зеландия в этом веке. Столь серьезного и масштабного ущерба, который мы наблюдаем сейчас, не было на протяжении жизни целого поколения», - заявил премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Хипкинс.

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В воскресенье, 19 февраля, сообщалось об 11 погибших, но власти ожидают, что это число будет расти. Полиция пытается выяснить судьбу более 2 тысяч пострадавших, с которыми не могут связаться их родные.

«Полиция прилагает все усилия, чтобы найти остальных», - сказал премьер-министр, который занял кресло руководителя правительства страны в конце января 2023-го.

На выходных водолазы начали прочесывать устье рек в поисках тел погибших.

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Помощь Новой Зеландии предложили 12 стран

Сильнейший шторм в Новой Зеландии вызвал предложения об оказании международной помощи. Австралия уже направила группу по оценке последствий урагана в составе 27 человек.

В дополнение к этому австралийские военные предложили военно-транспортный самолет С-130 «Геркулес», группу материально-технического обеспечения и персонал по охране окружающей среды.

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Австралия и США также предоставили спутниковые снимки пострадавших районов. Помощь Новой Зеландии окажет и островное государство Фиджи, направившее 18 спасателей.

Премьер-министр страны Кристофер Хипкинс сообщил, что он получил предложения о помощи от 12 стран мира. Впрочем, новозеландцы, как оказалось, избирательны в вопросе получения международной поддержки.

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«Там, где есть неотложная потребность и есть соответствующее предложение о международной помощи, или когда мы думаем, что можем воспользоваться одним из этих более общих предложений, чтобы получить помощь, мы обязательно примем их», - сказал глава новозеландского кабмина.

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В местах бедствия отмечаются случаи мародерства

Стихия лишила электричества 62 000 домов, привела к наводнениям и множественным оползням. Из-за размытых дорог спасатели и медики не могут добраться до некоторых пострадавших районов страны. На выходных вертолеты сбрасывали людям продукты питания, воду и предметы первой необходимости в наиболее пострадавших районах.

Отмечаются случаи мародерства в местах бедствия. Полиция уже арестовала более 50 человек по подозрению в грабежах. Жители некоторых районов сооружают стены и вводят ночные дежурства с целью охраны своего имущества.

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Помимо ценных вещей, преступники похищают генераторы с вышек мобильных операторов, что приводит к отключениям телефонной связи в районах, пострадавших от циклона «Габриэль».

Ущерб от стихии может составить 10 млрд долларов

По самым скромным оценкам, ущерб от стихии может составить 10 млрд долларов, что сопоставимо с расходами, связанными с устранением последствий землетрясения в Крайстчерче в 2011 году.

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К тому же, в стране ожидается дефицит фруктов и овощей, поскольку сельхозпроизводители на севере страны серьезно пострадали из-за природного бедствия. Только в Нортленде уничтожено до 50 процентов посевов батата.

В регионе Хокс-Бей, который является одним из основных производителей всемирно известных новозеландских вин, около 30 процентов виноградников были уничтожены. Примерно столько же яблоневых садов оказались под метровым слоем ила.

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В скором времени перед правительством Новой Зеландии встанет сложная задача - разумно расходовать средства на восстановление, чтобы огромные государственные расходы не стали причиной еще большего ускорения инфляции, которая находится на почти 30-летнем максимуме в 7,2% в годовом выражении.

Недавние стихийные бедствия в Новой Зеландии и Турции в очередной раз продемонстрировали миру важность и высокую роль профессии тех, кто однажды встал на непростой путь спасения людей.

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Фото:magspace.ru
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