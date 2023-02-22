Циклон «Фредди» обрушился на Мадагаскар: тысячи людей эвакуированы

АНТАНАНАРИВУ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере один человек погиб в результате тропического циклона, обрушившегося на восточное побережье Мадагаскара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Циклон «Фредди» обрушился на островное государство во вторник, через несколько недель после того, как тропический шторм унес жизни 33 человек и оставил тысячи людей без крова.

Школы закрыты, движение транспорта на острове приостановлено.

Ранее циклон «Фредди» нанес ущерб Маврикию, затопив прибрежные отели.

Островное государство в Индийском океане особенно уязвимо для циклонов. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, на него обрушивается в среднем до 1,5 циклона каждый год, что является самым высоким показателем в Африке.

Сила циклона «Фредди» немного ослабла, когда он обрушился на Мадагаскар, расположенный у юго-восточного побережья Африки, с порывами ветра, превышающими 130 км/ч. Метеорологическая служба страны предупредила, что он будет сопровождаться проливными дождями.

«Сохраняется значительный риск затопления прибрежных районов в течение ночи», — говорится в сообщении службы.

По словам официальных лиц, 27-летний мужчина утонул недалеко от порта Маханоро до того, как шторм обрушился на сушу.

Власти также заявили, что 7 000 человек были эвакуированы из прибрежного района прямо на пути циклона.

Международная федерация Красного Креста выпустила предупреждение о том, что волны, вызванные циклоном, могут достигать более 8 метров в высоту.

В прошлом месяце сильный шторм «Ченесо» принес на северо-восток Мадагаскара сильные ветры и вызвал ливни, что привело к обширным наводнениям, в результате которых погибли по меньшей мере 33 человека и десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Мадагаскар все еще восстанавливается после разрушений, вызванных прошлогодним циклоном «Батсирай», унесшим жизни более 130 человек.

Фото: REUTERS