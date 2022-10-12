12 Октября 2022, 15:21

ЦИК зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева кандидатом в Президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева кандидатом в Президенты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На повестку дня был выдвинут вопрос о регистрации Касым-Жомарта Токаева в Президенты РК.

«Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенными лицами в поддержку кандидата в Президенты РК были собраны подписи 399 809 граждан во всех регионах Казахстана, из них на сегодняшний день проверены 141 045, из проверенных достоверными признаны 140 167», - сказал секретарь Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман.

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров также сообщил о том, что все документы в соответствии с пунктом 5 статьей 59 Конституционного закона о выборах в РК в установленный законом срок получены.

Таким образом, все процедуры, необходимые для регистрации кандидата в президенты РК соблюдены.

Ранее сообщалось, что всего ЦИК приняла документы от 12 кандидатов, пять кандидатов уже сдали экзамены на знание государственного языка, еще два кандидата будут сдавать экзамен сегодня.

Выборы назначены на 20 ноября. Кандидат в Президенты должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее пяти лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.