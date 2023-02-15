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ЦИК зарегистрировал еще семь наблюдателей на выборы в Мажилис

15 Февраля 2023, 15:31
ЦИК зарегистрировал еще семь наблюдателей на выборы в Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия аккредитовала еще семь иностранных наблюдателей на внеочередные выборы в Мажилис, которые пройдут в Казахстане 19 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента официальной регистрации ее прошли 72 наблюдателя из шести иностранных государств, трех международных организаций. На сегодняшний день Министерством иностранных дел предложено зарегистрировать семь наблюдателей из трех иностранных государств. В частности, по приглашению Центральной избирательной комиссии два наблюдателя из Республики Армения и два из Грузии – это члены и представители Центральной избирательной комиссии указанных государств», - сказал секретарь ЦИК Мухтар Ерман на заседании Центризбиркома.

«Также на регистрацию были представлены три кандидатуры от Французской Республики, в том числе господин почетный посол и дипломаты», - добавил он.

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о регистрации представленных наблюдателей.


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