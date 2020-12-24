ЦИК РК утвердил расходы кандидатов в депутаты Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Центральной избирательной комиссии РК принято Постановление «Об установлении размеров расходов кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, покрываемых из средств республиканского бюджета на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, назначенных на 11 января 2021 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина, в соответствии избирательным законодательством, государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами в средствах массовой информации. Порядок и объемы выделения средств для выступления в средствах массовой информации кандидатам определяются Центральной избирательной комиссией.

«Согласно постановлению Центризбиркома «Об утверждении Правил и объемов выделения средств кандидатам для выступления в средствах массовой информации» от 25 августа 2018 года №12/202 предусмотрено выделение средств на кандидата для выступлений со своими программами в СМИ: на телевидении - 15 минут; на радио - 10 минут; для публикаций в периодических печатных изданиях или сетевых изданиях двух статей не более 0,1 печатного листа», - сказала С.Мустафина.

По ее словам, согласно Конституционному закону «О выборах в РК», из средств республиканского бюджета также покрываются расходы кандидатов на проведение публичных предвыборных мероприятий; выпуск агитационных материалов; транспортные расходы, в размерах, устанавливаемых Центральной избирательной комиссией.

В Постановлении, принятом членами ЦИК, установлен размер расходов кандидата в объеме 870 000 тенге, из них на: выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию 2-х статей в периодических печатных изданиях - в сумме 590 000 тенге; проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов в сумме 130 000 тенге; транспортные расходы - в сумме 150 000 тенге.