ЦИК РК утвердил Календарный план мероприятий по выборам депутатов Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия РК в ходе онлайн-заседания утвердила Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конституцией Республики Казахстана установлено, что срок полномочий депутата Сената составляет шесть лет. 15 октября 2020 года истекает срок полномочий 17 депутатов Сената, избранных от регионов. Назначение выборов осуществляется Президентом Республики Казахстан не позднее, чем за четыре месяца до истечения срока полномочий действующих сенаторов, то есть, не позднее 15 июня, и проводится не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий, то есть, не позднее, чем 15 августа», – сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров, выступивший с докладом.

Зампред ЦИК представил на рассмотрение членов Комиссии календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Сената, который после обсуждения был утвержден Комиссией.

Календарный план предусматривает, что выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть, с 13 июня и заканчивается в 18 часов

по местному времени за месяц до дня проведения выборов, в 18:00 часов по местному времени 12 июля 2020 года.

Выдвижение кандидатов в депутаты Сената осуществляется маслихатами, а также в порядке самовыдвижения. Депутатом Сената может быть лицо, достигшее тридцати лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее трех лет. Не имеют право избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными. Не может быть кандидатом в депутаты Сената лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, а также лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

При поступлении документов о намерении баллотироваться кандидатом в

депутаты Сената по соответствующей административно-территориальной единице областная, городов республиканского значения или столицы избирательная комиссия в течение трех дней устанавливает соответствие кандидата предъявляемым к нему требования, в трехдневный срок со дня окончания проверки выдает ему подписные листы для сбора подписей выборщиков.

Кандидат в депутаты Сената должен быть поддержан не менее чем десятью процентами голосов от общего числа выборщиков, представляющих все маслихаты области, маслихат города республиканского значения или столицы Республики, но не

более чем двадцатью пятью процентами голосов выборщиков от одного маслихата.

Напомним, выборы депутатов Сената назначены на 12 августа 2020 года.