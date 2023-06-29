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Цифровые деньги могут ввести в странах еврозоны

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
29 Июня 2023, 03:39
Цифровые деньги могут ввести в странах еврозоны Фото: Global Look Press/Depo Photos

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Законопроект о возможном введении в оборот цифрового евро был представлен Еврокомиссией (ЕК) в Брюсселе. Этот документ - часть пакета реформ, призванных стимулировать конкуренцию и развитие инновационных продуктов в финансовом секторе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

«Цифровой евро должен стать еще одной возможностью для потребителей и предприятий для платежей в широко признанной, дешевой и безопасной денежной форме», - пообещали в ведомстве.

Планируется, что он будет существовать параллельно с евро в наличной форме и его можно будет хранить в цифровом кошельке, например, на мобильном телефоне.

Подготовленный Еврокомиссией законопроект призван создать правовые рамки для подобного новшества. Однако решение о возможности и сроках введения цифрового евро в оборот должен будет принять Европейский центральный банк (ЕЦБ). Кроме того, для вступления в силу разработанный Еврокомиссией законопроект должен получить одобрение Европарламента и всех стран-членов Евросоюза.

На сайте ЕЦБ указано, что цифровой евро можно будет использовать на всем пространстве еврозоны и он был бы столь же удобен и безопасен, как наличные деньги.

Изучение вопроса о возможности введения цифрового евро началось в октябре 2020 года. Предполагается, что совет ЕЦБ окончательно определится в октябре 2023 года, давать ли проекту «зеленый свет».

Как пояснил ранее глава финансового института Фабио Панетта, фаза подготовки к введению цифрового евро, которая должна будет начаться после этого, может занять от двух до трех лет. Таким образом, момент, когда цифровым евро действительно можно будет начать пользоваться для платежей, наступит не ранее 2025 года.


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