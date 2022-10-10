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Цифровую систему раннего выявления пожаров установят в казахстанских лесах

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Октября 2022, 15:59
Цифровую систему раннего выявления пожаров установят в казахстанских лесах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Специальная цифровая система поможет выявлять пожары на ранних стадиях в лесах. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прорабатывается вопрос установления цифровой системы раннего выявления и предупреждения очагов возгорания в лесных массивах», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Премьер заверил, что в целях профилактики лесных пожаров государственными лесовладельцами республики ежегодно проводятся работы по созданию минерализованных полос и противопожарных разрывов, а также в весенний и осенний периоды осуществляются управляемые отжиги и скашивание травянистой растительности на территориях, прилегаемых к государственному лесному фонду.

При этом, отмечает глава Кабмина, согласно статье 26 Лесного кодекса борьба с лесными пожарами входит в обязанности государственных лесовладельцев.

По информации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов в текущем году работы по устройству минерализованных полос проведены в объеме 7,2 тыс. км, уход за ними проведен в объеме 188,7 тыс. км, установлено и обновлено 5 тыс. 302 аншлага на противопожарную тему, сельскохозяйственным производителям выдано 12070 предписаний и уведомлений, распространено 76,2 тыс. листовок, проведено 9889 семинаров, лекций и бесед в организациях и учебных заведениях, а также с отдыхающими в лесных массивах.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Цифровой Казахстан   Пожар   Минэкологии   Алихан Смаилов  
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