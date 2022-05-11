Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Цифровую систему для распределения топлива между аграриями планируют ввести в РК
11 Мая 2022 12:17

Цифровую систему для распределения топлива между аграриями планируют ввести в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики РК Асет Магауов озвучил ряд предложений касательно совершенствования системы распределения объемов дизельного топлива между аграриями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно нормам Закона «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» Министерство сельского хозяйства ежегодно совместно с акиматами областей определяет объемы потребности сельхозтоваропроизводителей республики в нефтепродуктах и вносит в министерство предложения об объемах поставок дизтоплива для них. На основании данных предложений, Министерство энергетики совместно с Минсельхозом утверждает график закрепления областей за НПЗ по поставке дизельного топлива для проведения сезонных полевых работ», - сообщил Асет Магауов на брифинге в СЦК.

По его словам, акиматы областей на своем уровне определяют операторов по поставкам дизельного топлива фермерам.

«Вместе с тем, согласно нормам отраслевого закона, лица, осуществляющие розничную реализацию нефтепродуктов, ежегодно с 1 марта по 31 мая и с 1 августа по 31 октября обязаны отдавать приоритет при реализации нефтепродуктов производителям сельскохозяйственной продукции. С учетом действующих норм законодательства Республики Казахстан, государственные органы не вмешиваются в процесс распределения дизельного топлива или в выборы операторов», - подчеркнул вице-министр.

По информации спикера, в целях создания условий для заключения «прямых» договоров на покупку дизельного топлива между фермерами и ресурсодержателями (поставщиками на заводе) или чтобы дать фермерам возможность самостоятельно кооперироваться и выбирать оператора по поставке нефтепродуктов для полевых работ, Минсельхозу необходимо проработать вопросы создания базы данных сельхозтоваропроизводителей в территориальном разрезе с указанием контактов, общей площади посевных земель, потребности в ГСМ и внедрении электронно-информационной системы для распределения топлива.

«По нашему мнению, адресное выделение объемов дизельного топлива аграриям с внедрением электронно-информационной системы позволит создать прозрачность распределения, исключить лишние звенья в цепочке распределения, а также исключить возможные коррупционные составляющие», - заключил Асет Магауов.

Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Систему по распределению топлива внедрят в декабре
Дефицита дизтоплива во время посевной не будет – Минэнерго
Цена на дизтопливо доходит до 260 тенге за литр на севере Казахстана
Провести анализ состояния теплоэнергетики просят мажилисмены
Ежегодный рост цены дизтоплива для весенне-полевых работ составляет 3%
Более 230 тыс. тонн топлива получили аграрии за три месяца
Сильную засуху в мае прогнозируют синоптики в двух регионах Казахстана
Жители бельгийской Фландрии выступают за продолжение эксплуатации своих АЭС
Популярное
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Аким Тараза навестил 96-летнего ветерана-фронтовика
Больше месячной нормы осадков выпало за сутки в Атырау
Уникальные военные экспонаты хранятся в центральном государственном музее РК
Сенаторы встретились с жителями города Конаева
Министр здравоохранения обсудила с турецкой фармкомпанией совместные проекты в РК
Узбекская гимнастка готовится к своей девятой Олимпиаде
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 мая
Глава государства посетил мавзолей Ататюрка
Вертолет привлечен к поискам пропавшего человека в Атырауской области
Подъем уровня воды в реках Туркестанской и Жамбылской областей ожидается 10 и 11 мая
Теннисист Денис Евсеев удачно стартовал на домашнем турнире в Шымкенте
Выражаю поддержку проводимым масштабным реформам в Казахстане – Президент Эрдоган
Робота-медика и беспилотный автомобиль создали победители олимпиады в Караганде
Архив