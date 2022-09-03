Цифровую карту семьи полностью внедрят до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полное внедрение Цифровой карты семьи ожидается до 2025 года. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тамара Дуйсенова заявила, что Минтруда выработан четкий алгоритм реализации всех поручений Главы государства.

«В рамках реализации поручения по внедрению Цифровой карты семьи (ЦКС) предусмотрено: запуск ЦКС в пилотном режиме по 9 видам пособий и социальных выплат с 1 сентября 2022 года; внедрение ЦКС в рамках проекта Социального кодекса РК и внесение изменений в законы РК «О персональных данных» и «Об информатизации» – в декабре текущего года; предоставление посредством ЦКС государственных гарантий в сфере социальной защиты с 1 января 2023 года; предоставление посредством ЦКС государственных гарантий в сферах здравоохранения и образования с 1 января 2024 года; охват всех видов государственных гарантий с 1 января 2025 года», - доложила Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

Также министр сообщила, что для исполнения поручения по снижению дефицита наиболее востребованных высококвалифицированных кадров в марте 2023 года планируется принятие закона «О профессиональных квалификациях».

В рамках реализации поручения по внедрению инвестиционной визы для зарубежных бизнесменов, единовременно инвестировавших более 300 тыс. долларов в экономику Казахстана, а также визы для иностранцев, обладающих дефицитными профессиями, в сентябре текущего года будут внесены изменения в Концепцию миграционной политики РК на 2023-2027 годы, а в июне 2023 года – в закон «О миграции населения».

«В ноябре текущего года завершится разработка специальных программ стимулирования переселения кандасов и регулирования внутренней миграции в рамках нацпроекта «Сильные регионы – драйверы развития страны», - добавила глава ведомства.













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