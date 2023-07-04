Цифровой форум ШОС провести в Астане в 2024 году предложил Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС предложил провести Цифровой форум ШОС в Астане в 2024 году , передает МИА «Казинформ».

«В Казахстане созданы благоприятные условия для всесторонней цифровой трансформации. IT-решения планомерно внедряются в систему государственного управления, появились развитые банковские экосистемы, расширяется рынок финансовых технологий, набирает обороты электронная коммерция. Казахстан предлагает свои услуги в качестве Цифрового хаба на пространстве ШОС. Поэтому полагаю важным провести в 2024 году Цифровой форум ШОС в Астане, совместив его с первым заседанием Управляющей комиссии Пула технопарков и инновационных кластеров. Уверен, совместными усилиями мы сможем обеспечить доступность цифровых технологий для всех граждан наших государств и придать новый импульс инновационно-технологическому развитию наших экономик», - отметил Президент РК.