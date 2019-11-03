Цифровому учету скота обучают актюбинских фермеров

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Цифровому учету скота обучили актюбинских фермеров на семинаре «Эффективные технологии кормления, разведения и воспроизводства КРС мясного направления». Специалисты не только рассказали, но и показали на практике несколько современных методов мечения животных. Практические занятия прошли на базе крестьянского хозяйства «Нан» в селе Курайли города Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Биркование животных уходит в прошлое. Сейчас специалисты предлагают более современные способы мечения. Один из них – чипирование крупного рогатого скота.

«Сейчас не только необходимо увеличить поголовье, но и поднять качество. А для этого нужно вести постоянный учет крупного рогатого скота. Вот родился теленок, и мы должны знать о нем всё, вплоть до его родителей. Сегодня учет крупного рогатого скота проводится с помощью обычных бирок. Но этот способ давно устарел», - констатирует представитель республиканской палаты «Ангус Казахстана», специалист по животноводству Ануар Турганов.





Методы чипирования позволяют идентифицировать животное и знать о его происхождении.

«Данные методы, которые будут предложены, позволяют идентифицировать, ставить практически пожизненные метки на животных. В случае утери бирок в любой момент можно идентифицировать, что это за животное и что важное в племенном скотоводстве, что каждому номеру привязано его происхождение, минимум три поколения предков. Вот эти способы мечения будут позволять именно сохранить ту генеалогию и проводить селекционно-племенную работу целенаправленно», - отметил Ануар Турганов.

Особенно фермеров привлек электронный способ мечения. Под кожу крупного рогатого скота вживляется специальный чип. С помощью него можно считать всю информацию о конкретном животном. Автоматизация ветеринарного учета с RFID-метками сократит время, необходимое ветеринару для занесения данных в систему после каждого осмотра и вакцинирования; поможет избежать ошибок, которые могут возникнуть при использовании бумажных носителей и ручном вводе большого количества данных.

RFID-метка, то есть метка радиочастотной идентификации, состоит из двух компонентов: чипа и антенны. Чип хранит уникальный номер животного, а антенна позволяет узнать его на расстоянии с помощью специального считывателя. Для работы в сфере животноводства RFID-метка может быть упакована как ушная бирка или подкожный микрочип.





Ушная бирка - единственный вариант метки, который после чипирования остается на виду. Поэтому на ней может быть нанесено название хозяйства или уникальный номер животного, чтобы идентифицировать его без считывателя. Ушную бирку проще всего закрепить, и чипированных животных всегда будет просто отделить от всего стада. Но перед окончательным выбором стоит принять во внимание риск того, что метка может быть случайно или намеренно сорвана, отметил лектор.

Подкожный микрочип не может потеряться или быть подменен специально. Он заключается в капсулу из биосовместимого стекла с покрытием. Далее чип упаковывается в одноразовый шприц с иглой особой формы, гарантирующей безболезненное введение.

«Подавляющее большинство наших фермеров не имеют специального сельскохозяйственного образования, хотя практики с большим стажем. Вместе с тем даже при наличии специального пусть даже высшего сельскохозяйственного образования современное развитие агропромышленного комплекса требует постоянного повышения квалификации. Потому что инновации, новые технологии приходят практически каждый день. Понятно, что за один, два, даже за пять дней мы не дадим какие-то фундаментальные знания, равноценные тем знаниям, которые дают, допустим, в университетах. На наших семинарах мы ставим вопрос передать знания по конкретно какой-то технологии или по какому-то конкретному процессу», - отметил начальник отдела АПК Палаты предпринимателей Сагынгазы Курманалин.