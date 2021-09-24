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Цифровое удостоверение личности теперь можно использовать в аэропорту Туркестана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Сентября 2021, 13:39
Цифровое удостоверение личности теперь можно использовать в аэропорту Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Туркестана появилась возможность использования цифрового удостоверения личности с помощью приложения e-gov mobile. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Чтобы воспользоваться данной услугой, гражданам необходимо сначала зарегистрироваться в системе e-gov mobile. Достаточно отсканировать QR-код удостоверения личности, хранящийся в сервисе данных «цифровые документы» в том же приложении, с помощью специального устройства, расположенного в регистратуре аэропорта. Специальный аппарат определит ваши персональные данные и одновременно зарегистрирует вас в базе данных.

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Такая возможность в стране пока предусмотрена только в аэропортах Нур-Султана, Алматы, Актобе, Шымкента и Туркестана.

«Поскольку это реализуется в качестве пилотного проекта, гражданам необходимо иметь при себе и оригинал удостоверения личности. После того, как новая система будет успешно апробирована, ожидается, что проект будет реализован в других городах страны», – сказал руководитель управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области Елнур Утебаев.

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