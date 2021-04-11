Цифровизацию водных каналов проводят в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в ходе визита в Туркестанскую область ознакомился с работой по цифровизации водных каналов, передает МИА «Казинформ».

Как сообщила в Telegram пресс-служба министерства, главе ведомства презентовали результаты работы по автоматизации канала К-19, реализованного в качестве пилотного проекта в Жетысайском районе.

«Данный проект был реализован в сентябре-октябре 2019 года. Преимущество технологии в том, что она позволяет экономить как воду, так и финансы. С учетом этого опыта в ближайшие пять лет будут автоматизированы 25 водных каналов Туркестанского филиала «Казводхоз». В планах - добиться экономии поливной воды на 20%. Так, в процессе подачи воды будет исключен человеческий фактор», - пояснил руководитель отдела автоматизации Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Калдархан Мейрманов.

Ранее на канале учет расхода поливной воды производился обычным способом, что не позволяло вести должный контроль, имели место случаи неэффективного использования водных ресурсов.

«Одна из самых больших проблем, с которой мы сталкиваемся, – это потеря воды. Объем потерь воды сейчас составляет 40%. Поэтому ведется работа по цифровизации учета воды с привлечением средств из республиканского бюджета и иностранных банков. Применение новых технологий дало свои результаты уже в течение трех месяцев, и расход воды стал снижаться. Теперь мы планируем в течение 5 лет оцифровать 119 крупных каналов страны», - отметил Магзум Мирзагалиев.

Министр также встретился с местным населением, ознакомился с их пожеланиями и предложениями. Так, фермеры обратились с просьбой своевременной подачи воды в поливной сезон. Глава ведомства пояснил, что в стране порядка 30 водохранилищ требуют ремонта, на сегодня часть каналов отремонтирована, по остальным готовится проектно-сметная документация. При этом он отметил, что бережное и рациональное использование воды также является и вопросом, относящимся к самим аграриям.