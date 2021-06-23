Цифровизация уголовного процесса решит ряд чувствительных для населения вопросов – Санжар Адилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О реформах в органах внутренних дел, электронном уголовном деле и новых специальностях рассказал в беседе корреспонденту МИА «Казинформ» Санжар Адилов - начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК.

- С начала этого года правоохранительный блок и суды работают по новой трехзвенной модели уголовного процесса. В чем особенность этой модели?

- Всем уже известно, что по поручению Главы государства с начала года мы перешли на трехзвенную модель головного процесса, целью которой являлось усиление защиты прав граждан в уголовном процессе.

Трехзвенная модель уголовного процесса предполагает, что:

- полиция - выявляет преступления, устанавливает причастных лиц, собирает и закрепляет улики;

- прокурор – дает независимую оценку собранным доказательствам, пресекает нарушения прав граждан, не допускает вовлечения добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживает обвинение в суде;

- суд – рассматривает жалобы на действия органов и выносит окончательный вердикт по делу.

Такое разграничение создаёт правозащитный барьер, ограждая от необоснованных незаконных решений, тем самым обеспечивая законность уголовного процесса.

Внедрение трехзвенной модели уголовного процесса, позволило улучшить качество досудебного расследования и практически в два раза снизить количество нарушенных конституционных прав граждан.

- Что Вы можете рассказать о модуле «Электронное уголовное дело»?

- Цифровизация уголовного процесса позволила решить ряд чувствительных для населения вопросов, а также упростить процедуру сбора доказательств и составление процессуальных документов.

Программа Е- уголовное дело охватывает все стадии уголовного процесса: регистрация преступления, ход расследования и исполнение приговора.

Это позволяет исключить фальсификацию материалов уголовного дела, а также снизить материальные затраты, связанные с расследованием и нагрузку на орган расследования.

Электронное уголовное дело внедрено в начале 2018 года.

На первоначальном этапе расследование проводилось по проступкам и преступлениям небольшой тяжести, с 2019 года по преступлениям средней тяжести, а с 2021 года по преступлениям тяжкой и особо тяжкой категории.

Данной работе Министром внутренних дел генерал – лейтенантом полиции Тургумбаевым Е.З. уделяется особое внимание.

Сегодн, в модуле «е-УД» расследуется более 70% всех уголовных правонарушений.

Для полноценного функционирования «Е-УД», мы планируем этот функционал внедрить в процесс назначения и производства судебных экспертиз.

В столице и Актюбинской области проводится пилотный проект «е-Сараптама» («Е-экспертиза»), где апробируется порядок назначения судебных экспертиз и получение их результатов в электронном формате.

И уже можно сказать, что результаты положительные.

- Введена новая специализация женщин-следователей. В чем будет заключаться задача специалистов такого рода?

- По поручению Главы государства, в органах внутренних дел введена специализация следователей-женщин по расследованию половых преступлений, совершенных в отношении женщин и несовершеннолетних.

В каждом территориальном подразделении полиции созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы, в состав которых включено более 250 женщин-следователей.

Для указанных групп разработаны правила, где определены организационные основы деятельности, в том числе требования об исключительном расследовании уголовных дел указанной категории следователями-женщинами.

В связи с этим, каждое преступление, совершенное против половой неприкосновенности женщин и детей, расследуется указанным подразделением.

- Проводится ли Вами работа по привлечению студентов в ряды следователей и дознавателей?

- У нас имеется ведомственное учебное заведение - Карагандинская академия, которая выпускает молодых специалистов - следователей.

Помимо этого, есть и много выпускников гражданских ВУЗов, которые также желают работать следователями.

С декабря 2019 года по поручению министра внутренних дел генерал – лейтенанта полиции Е.Тургумбаева проводится программа по дуальной системе профессионального образования, цель которой является улучшение качества подготовки квалифицированных специалистов и усиления практической направленности учебного процесса, повышение имиджа сотрудников следственных подразделений, агитация на поступление в службу ОВД.

Также заключены меморандумы о сотрудничестве с вузами и сузами страны, на площадке которых созданы студенческие клубы.

Одновременно с этим, нами на постоянной основе проводится работа по повышению имиджевого статуса следователей и дознавателей ОВД, в том числе и через социальные сети.

Так, в Instagram есть страница, которой пользуются около 5 тысяч подписчиков. Основная аудитория - студенты гражданских и ведомственных ВУЗов, действующие сотрудники, а также их родители и родственники.

Опубликовано более 1200 публикаций о деятельности, достижениях сотрудников следственных подразделений. Таким образом, студенты могут ознакомиться с деятельностью сотрудников разных следственных подразделений, действующих коллег, увидеть награды и достижения.

Хочу поздравить сотрудников подразделений следствия и дознания с днем полиции, которые являясь частью органов внутренних дел, вносят свой вклад в борьбе с преступностью, укрепление законности и правопорядка, пожелать им здоровья и успехов в своей нелегкой трудовой деятельности.