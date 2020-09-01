Цифровизация: наиболее востребованные справки и бумажные подтверждения отменят до конца года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил до конца года отменить наиболее востребованные справки и бумажные подтверждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Поручаю до конца года отменить наиболее востребованные справки и бумажные подтверждения. Обеспечить цифровое подтверждение информации. Положительная практика уже имеется по адресной и имущественной и другим подобным справкам», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.
Глава государства добавил, что удостоверения личности, дипломы, права должны приниматься госорганами в электронном виде.
«Для упрощения взаимодействия населения с электронными сервисами следует широко применять биометрию на уровне госуслуг и в частном бизнесе. Работа с данными должна выйти на новый уровень. Обеспечение единой системы баз данных, их дальнейшее развитие - одна из главных задач Правительства. Пока эта работа не выстроена должным образом», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
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