Цифровизация: наиболее востребованные справки и бумажные подтверждения отменят до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил до конца года отменить наиболее востребованные справки и бумажные подтверждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручаю до конца года отменить наиболее востребованные справки и бумажные подтверждения. Обеспечить цифровое подтверждение информации. Положительная практика уже имеется по адресной и имущественной и другим подобным справкам», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

Глава государства добавил, что удостоверения личности, дипломы, права должны приниматься госорганами в электронном виде.

«Для упрощения взаимодействия населения с электронными сервисами следует широко применять биометрию на уровне госуслуг и в частном бизнесе. Работа с данными должна выйти на новый уровень. Обеспечение единой системы баз данных, их дальнейшее развитие - одна из главных задач Правительства. Пока эта работа не выстроена должным образом», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.