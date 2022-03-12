Цифровизация АПК: какие проекты реализуют в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С 2018 года в Костанайской области реализуются проекты по цифровизации агропромышленного комплекса. О том, какие проекты за этот период реализованы, в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал руководитель областного управления цифровизации, оказания госуслуг и архивов Азамат Кашиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Костанайская область в 2018 году была определена «пилотной» в сфере цифровизации АПК по республике.

«В области «пилотные проекты» по цифровизации сельского хозяйства были внедрены на 7 сельхозформированиях в различных отраслях. На сегодняшний день создано 130 ферм по точному земледелию и 92 фермы в животноводстве. На 2022 год определено 78 хозяйств по растениеводству и 81 по животноводству», - сказал А. Кашиев.

Также в регионе ревизованы ряд проектов с сферах образования и здравоохранения. Плановые показатели по обеспечению качественной инфраструктурой, высокоскоростным доступом к сети Интернет, оснащению кабинетами робототехники, IT-оборудованием и сетью WiFi достигнуты.

Всего в области было реализовано порядка 300 проектов в отраслях сельского хозяйства, промышленности, образования, здравоохранения, социальной сферы, ЖКХ и городского управления.

«На реализацию проектов было направлено около 48 млрд. тенге, из которых 37 миллиардов - частные инвестиции», - добавил А. Кашиев.

Также в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» на региональном уровне разработана и утверждена Дорожная карта по цифровизации промышленных предприятий.