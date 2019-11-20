Цифровая реальность становится нормой жизни – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил «Astana Hub», передает МИА «Казинформ».

«Цифровая реальность становится нормой жизни. В ходе посещения «Astana Hub» убедился, что в стране формируется инновационная цифровая среда. «Digital Centre» (цифровой ЦОН) уже предоставляет большинство госуслуг в электронном виде. По рейтингу ООН, РК на 26 месте в мире», - написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

Как отметил Президент, в «Astana IT University» и школе программирования «Alem» формируется новое поколение IT-талантов.













«Они станут движущей силой цифрового прорыва Казахстана. Замечательные молодые люди, от них зависит технологическое будущее РК, которая должна стать региональной кибердержавой», - подчеркнул Глава государства.