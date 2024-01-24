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    21:07, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Чжан Мин возглавит Миссию наблюдателей от ШОС на президентских выборах в Азербайджане

    Чжан Мин
    Фото: пресс-служба ШОС

    По приглашению Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики Миссия наблюдателей от ШОС направится в город Баку осуществлять мониторинг президентских выборов, назначенных на 7 февраля. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу организации.

    Миссию возглавит генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

    В состав войдут представители законодательных и исполнительных органов, дипломатических миссий государств-членов ШОС, должностные лица Секретариата ШОС и Исполнительного комитета РАТС ШОС.

    Миссия наблюдателей ШОС начнет свою работу в Азербайджане 4 февраля. Запланированы встречи с руководством Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики, а также членами участковых избирательных комиссий, представителями средств массовой информации, руководителями и членами миссий наблюдателей других государств и международных организаций.

    Как сообщалось, внеочередные выборы Президента Азербайджана пройдут 7 февраля. На внеочередных президентских выборах ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов.

    Теги:
    ШОС Выборы в Азербайджане Азербайджан Выборы Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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