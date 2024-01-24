Чжан Мин возглавит Миссию наблюдателей от ШОС на президентских выборах в Азербайджане

По приглашению Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики Миссия наблюдателей от ШОС направится в город Баку осуществлять мониторинг президентских выборов, назначенных на 7 февраля. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу организации.

Миссию возглавит генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

В состав войдут представители законодательных и исполнительных органов, дипломатических миссий государств-членов ШОС, должностные лица Секретариата ШОС и Исполнительного комитета РАТС ШОС.

Миссия наблюдателей ШОС начнет свою работу в Азербайджане 4 февраля. Запланированы встречи с руководством Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики, а также членами участковых избирательных комиссий, представителями средств массовой информации, руководителями и членами миссий наблюдателей других государств и международных организаций.

Как сообщалось, внеочередные выборы Президента Азербайджана пройдут 7 февраля. На внеочередных президентских выборах ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов.