Чужой скот на два миллиона тенге продал пастух в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские задержали пастуха, похитившего скот на два млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В дежурную часть Байдибекского РОП ДП Туркестанской области поступило заявление от местного жителя. Потерпевший сообщил, что из отары с более чем 600 головами скота, которые он доверил пастуху, пропали 60 овец. Данный факт зарегистрировали по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» УК РК.

Опытные полицейские Байдибекского РОП сразу же приступили к необходимым мероприятиям по раскрытию преступления. Стражи порядка прочесали все близлежащие территории и пастбища, опросили очевидцев, которые могли что-либо видеть, а также проверили скотные рынки и автомашины, перевозящие домашний скот.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к пропаже овец причастен пастух. Мужчина растратил вверенное ему чужое имущество, нанеся ущерб потерпевшему на сумму более двух миллионов тенге. Как выяснилось, пастух незаметно для хозяина по одной распродавал овец, а деньги тратил на свои нужды.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ранее не судим.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские выясняют причастность подозреваемого к совершению других преступлений.