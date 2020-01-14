+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -5 °С
USD 378.06 EUR 420.18
RUB 6.20 CNY 54.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Чужой скот на два миллиона тенге продал пастух в Туркестанской области

14 Января 2020 10:42
Поделиться:
Чужой скот на два миллиона тенге продал пастух в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские задержали пастуха, похитившего скот на два млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Новости по теме

Украденный скот на сумму более 28 млн тенге вернули полицейские восточноказахстанцам
Атырауские  полицейские вернули сельчанам 80 коров и лошадей Похититель лошадей растерял часть животных в тумане в СКО Две крупные кражи скота раскрыли в Алматинской области

В дежурную часть Байдибекского РОП ДП Туркестанской области поступило заявление от местного жителя. Потерпевший сообщил, что из отары с более чем 600 головами скота, которые он доверил пастуху, пропали 60 овец. Данный факт зарегистрировали по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» УК РК.

Опытные полицейские Байдибекского РОП сразу же приступили к необходимым мероприятиям по раскрытию преступления. Стражи порядка прочесали все близлежащие территории и пастбища, опросили очевидцев, которые могли что-либо видеть, а также проверили скотные рынки и автомашины, перевозящие домашний скот.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к пропаже овец причастен пастух. Мужчина растратил вверенное ему чужое имущество, нанеся ущерб потерпевшему на сумму более двух миллионов тенге. Как выяснилось, пастух незаметно для хозяина по одной распродавал овец, а деньги тратил на свои нужды.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ранее не судим.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские выясняют причастность подозреваемого к совершению других преступлений.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив