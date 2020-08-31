Чужой скот на 53 миллиона тенге продал пастух в Туркестанской области

ОТЫРАР. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Отырарского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что у него пропали более тысячи голов овец. Как пояснил потерпевшей к преступлению мог быть причастен работавший у него пастух, которому он доверил пасти свой скот. Общая сумма ущерба, нанесённая потерпевшему, составила более 53 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Отырарского РОП вышли на след подозреваемого и задержали его в г. Нур-Султане. Скрывшегося пастуха оперативники доставили в отдел полиции, где он полностью признался в содеянном. Следствием установлено, что подозреваемый в течение двух лет по частям распродал 1060 овец потерпевшего, а деньги потратил на свои нужды. На сегодня стражи порядка вернули законному владельцу около 30 похищенных овец.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Подозреваемый находится под стражей. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Полицейские Туркестанской области в свою очередь, напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не оставлять свой скот без присмотра.

«По возможности доверяйте выпас домашней скотины проверенным и хорошо знакомым людям, а также следует таврировать и бирковать скот. Не стоит проявлять излишнюю беспечность к своему имуществу, а в случае пропажи или кражи скота незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102, не теряя времени на самостоятельные поиски», - отметили в ДП.



