15 Августа 2022 21:26

Чужой скот на 4 млн тенге продал пастух в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Чужой скот на 4 млн тенге продал пастух в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Казыгуртский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель. По словам сельчанина, он доверил на выпас знакомому пастуху 7 коров и 6 лошадей. Однакозатем он обнаружил пропажу скота и обратился за помощью к полицейским для выяснения всех обстоятельств. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 4 млн тенге. Факт зарегистрировали по ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Полицейские установили подозреваемого – им оказался ранее судимый местный житель. При проверке выяснилось, что подозреваемый в течение двух лет работает пастухом. Он продал более 10 доверенных ему лошадей и коров, а деньги потратил на собственные нужды.

Проводится досудебное расследование.



