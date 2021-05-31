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    13:55, 31 Май 2021 | GMT +6

    Чужой скот на 21 млн тенге присвоили жители Туркестанской области

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    САЙРАМСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в присвоении скота на 21 миллион тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель, занимающийся разведением домашнего скота. Со слов сельчанина, он доверил 37 голов скота двум малознакомым лицам для реализации их в Кыргызстане. Однако, не дождавшись, ни денег, ни возврата скотины, мужчина обратился за помощью в полицию. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

    Для раскрытия преступления в Сайрамском РУП создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. Стражи порядка опросили очевидцев и провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили личности подозреваемых. Полицейские вышли на след злоумышленников и задержали их в городе Шымкенте. Ими оказались двое местных жителей.

    Как выяснилось, двое задержанных вместе тремя подельниками незаконно присвоили крупно-рогатый скот потерпевшего стоимостью свыше 21 миллиона тенге и распродали по низким ценам нескольким жителям Сайрамского района. Полученные деньги подозреваемые разделили между собой и потратили на свои нужды.

    В настоящее время двое подозреваемых находятся под стражей, а в отношении остальных проводятся розыскные мероприятия.

    Кроме того, полицейские изъяли 26 проданных голов скота и вернули законному владельцу. По данному факту проводится досудебное расследование.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Происшествия Правоохранительные органы
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