Чужой скот на 21 млн тенге присвоили жители Туркестанской области

САЙРАМСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в присвоении скота на 21 миллион тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель, занимающийся разведением домашнего скота. Со слов сельчанина, он доверил 37 голов скота двум малознакомым лицам для реализации их в Кыргызстане. Однако, не дождавшись, ни денег, ни возврата скотины, мужчина обратился за помощью в полицию. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Для раскрытия преступления в Сайрамском РУП создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. Стражи порядка опросили очевидцев и провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили личности подозреваемых. Полицейские вышли на след злоумышленников и задержали их в городе Шымкенте. Ими оказались двое местных жителей.

Как выяснилось, двое задержанных вместе тремя подельниками незаконно присвоили крупно-рогатый скот потерпевшего стоимостью свыше 21 миллиона тенге и распродали по низким ценам нескольким жителям Сайрамского района. Полученные деньги подозреваемые разделили между собой и потратили на свои нужды.

В настоящее время двое подозреваемых находятся под стражей, а в отношении остальных проводятся розыскные мероприятия.

Кроме того, полицейские изъяли 26 проданных голов скота и вернули законному владельцу. По данному факту проводится досудебное расследование.