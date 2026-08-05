Чужой магазин оказался на купленном участке в Жамбылской области

Сделка стоимостью 2 млн теңге обернулась земельным спором с неожиданным поворотом. Уже в суде выяснилось, что на один и тот же участок были выданы два государственных акта, передает корреспондент агентства Kazinform.

После покупки у нового владельца не возникло сомнений в законности оформленных документов. Однако позже, запросив дополнительные сведения в акимате, мужчина обнаружил серьезную проблему.

Выяснилось, что около 40% приобретенного участка занимает капитальное здание магазина. Именно эта часть земли, как считал покупатель, принадлежала ему.

Новый собственник потребовал снести строение, однако хозяин магазина отказался. Он заявил, что также располагает документами на спорную землю. Во время судебного разбирательства подтвердилось, что на нее действительно были выданы два государственных акта.

Покупатель обратился в Жуалынский районный суд с иском о сносе незаконной постройки. Однако до такого решения дело не дошло и в ходе примирительных процедур стороны согласились урегулировать конфликт через медиацию.

Согласно заключенному соглашению, ответчик обязался за свой счет узаконить земельный участок под магазином и выплатить истцу компенсацию в размере 800 тысяч теңге. Истец, в свою очередь, оформит документы на оставшуюся часть участка в установленном порядке.

Суд утвердил соглашение и прекратил производство по делу. Уплаченную госпошлину истцу вернут.

Ранее в области Абай суд разрешил спор трех владельцев, претендовавших на одну территорию. Разбирательство продолжалось несколько лет, а попытку акимата изменить границы земли без судебного решения признали незаконной.

Ранее также сообщалось, что в Таразе снесут незаконно построенный торговый комплекс.