Чувствую только большую ответственность – Алтай Кульгинов о своем назначении

12 Декабря 2022, 13:21

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов поделился мнением о своем назначении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, в акимах я проработал свыше 11 лет, поэтому это новый этап развития, новая ответственность. Той работой, которую я проделал, или мы с коллегами делали на региональном уровне, теперь будем заниматься со всеми регионами», - сказал Алтай Кульгинов в кулуарах расширенного заседания Правительства под председательством Главы государства.

Он также поделился своими эмоциями.

«(Чувствую - прим. ред.) только большую ответственность и все. Работа такая же, но уже со всеми регионами», - отметил экс-аким Астаны.

«Семья уже понимает мою работу, что я государственный служащий, и только поддерживают», - добавил зампремьера.

Фото: gov.kz







