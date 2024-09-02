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    14:05, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Чувствуется, что Президент погружен в актуальные проблемы населения — депутат о Послании

    Максим Рожин
    Фото: parlam.kz

    Депутат Мажилиса Максим Рожин заявил, что Глава государства в своем Послании затронул все актуальные вопросы, тревожащие население, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Вы знаете, что мы все лето были в регионах. Я посетил три области. Касательно актуальности Послания Президента — из того, что я слышал на встречах от избирателей, большинство сегодня Президент озвучил в своем Послании. Я даже скажу так, на многие вопросы, которые задавались нам на встречах, сегодня получены ответы в Послании. Ответы в виде поручений, которые должны исполняться, — прокомментировал депутат.

    По его словам, сегодня казахстанцев остро волнует проблема дорог и медицины.

    — У сельского населения очень много вопросов касательно субсидий сельскому хозяйству, помощи бизнесу на селе. Это прям ворох проблем, включая Интернет, электрификацию. Почти все вопросы Президент затронул. Чувствуется, что он погружен действительно в существующие проблемы, не вымышленные, а те, которые сегодня тревожат население, — добавил Рожин.

    Теги:
    Президент Мнение Касым-Жомарт Токаев Депутаты Послание Президента РК-2024
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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