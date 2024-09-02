Депутат Мажилиса Максим Рожин заявил, что Глава государства в своем Послании затронул все актуальные вопросы, тревожащие население, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Вы знаете, что мы все лето были в регионах. Я посетил три области. Касательно актуальности Послания Президента — из того, что я слышал на встречах от избирателей, большинство сегодня Президент озвучил в своем Послании. Я даже скажу так, на многие вопросы, которые задавались нам на встречах, сегодня получены ответы в Послании. Ответы в виде поручений, которые должны исполняться, — прокомментировал депутат.

По его словам, сегодня казахстанцев остро волнует проблема дорог и медицины.