Чувствуется, что Президент погружен в актуальные проблемы населения — депутат о Послании
Депутат Мажилиса Максим Рожин заявил, что Глава государства в своем Послании затронул все актуальные вопросы, тревожащие население, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Вы знаете, что мы все лето были в регионах. Я посетил три области. Касательно актуальности Послания Президента — из того, что я слышал на встречах от избирателей, большинство сегодня Президент озвучил в своем Послании. Я даже скажу так, на многие вопросы, которые задавались нам на встречах, сегодня получены ответы в Послании. Ответы в виде поручений, которые должны исполняться, — прокомментировал депутат.
По его словам, сегодня казахстанцев остро волнует проблема дорог и медицины.
— У сельского населения очень много вопросов касательно субсидий сельскому хозяйству, помощи бизнесу на селе. Это прям ворох проблем, включая Интернет, электрификацию. Почти все вопросы Президент затронул. Чувствуется, что он погружен действительно в существующие проблемы, не вымышленные, а те, которые сегодня тревожат население, — добавил Рожин.