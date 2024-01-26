Чувствовал поддержку казахстанцев - Илья Мизерных о победе на Олимпиаде и своей карьере

16-летний алматинец Илья Мизерных недавно завоевал «золотую» медаль на юношеских Олимпийских играх в южнокорейском Канвоне в соревнованиях по прыжкам с трамплина. Для Казахстана - это историческое событие. Сам спортсмен заявляет, что не ожидал такого результата, но он ставил перед собой большие цели. Корреспонденту агентства Kazinform Илья подробно рассказал о карьере, выступлении на Олимпиаде и своих планах.

Фото: из личного архива Ильи Мизерных

— Илья, поздравляем Вас с победой! Для начала, расскажите о себе, как Вы пришли в спорт?

— Спасибо! Я родился и вырос в Алматы, прыжками с трамплинов занимаюсь уже более 10 лет, начинал с шести. Мой сосед был спортсменом, он и привел меня в этот вид спорта. Я тогда ничего не понимал, но мне все понравилось. Моим первым тренером был Чингиз Гейдарович (Набиев — прим.ред.), он меня многому научил, затем я начал заниматься с другими тренерами, они меня подготавливали к разным соревнованиям, кубкам мира, сборной. Я выступаю за сборную страны уже полгода, с июня прошлого года. Мне пришлось многое поменять в себе после этого, усердно тренировался, улучшил свою технику и физические показатели. То есть, целенаправленно готовился к Олимпиаде.

— В Вашей семье есть еще спортсмены?

— Нас в семье пятеро, у меня есть брат и сестра, но они не занимаются профессионально спортом, а моя мама раньше была альпинисткой, ходила по горам.

Фото: из личного архива Ильи Мизерных

— Вы до этого участвовали во многих соревнованиях, но Вам удалось добиться успеха именно на Олимпиаде! В чем секрет?

— Да, я до этого участвовал во многих кубовых соревнованиях в Европе, США, но показатели были не высокими, но и не плохими. Я получил колоссальный опыт, тренировался вместе с чемпионами мира, состязался с ними, видел, как они готовятся. То есть я уже был готов ехать на Олимпиаду, усердно тренировался. У меня была очень большая психологическая подготовка. Что касается Олимпиады, то я не ожидал такого результата. Перед вторым прыжком ко мне подошел наш тренер Кайрат Оразбаевич и сказал, что это обычный старт и думать об Олимпиаде не надо, главное для нас — это не допустить ошибок, контролировать свое тело.

Фото: из личного архива Ильи Мизерных

Я лишь выполнял свою работу, указания тренера, с самого начала у меня была цель — попасть в тройку лидеров. И так сложилось, что в итоге я занял первое место. Это круто. Я понял, что если сильно захотеть, то можно добиться большого успеха.

Фото: из личного архива Ильи Мизерных

— Как Вы отреагировали на поздравление Президента с завоеванием первого в истории страны «золота» юношеской Олимпиады?

— Позитивно. Спасибо нашему Президенту за поздравления! Приятно, что он следит за достижениями спортсменов, не забывает. Это мотивирует нас продолжать двигаться вперед.

Фото: из личного архива Ильи Мизерных

— А что или кто Вас больше мотивирует?

— Меня мотивирует мой народ, все мои друзья, моя команда. Мы всегда друг друга поддерживаем. Я чувствовал поддержку казахстанцев на Олимпиаде. Когда меня там поздравляли с победой, у меня была такая эйфория. Я до сих пор не могу отойти от этих чувств, меня переполняет гордость, испытываю огромную радость, я мотивирован.

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— Какие у Вас дальнейшие планы?

— Мы сейчас готовимся к юношескому чемпионату мира, который пройдет в начале февраля в Словении. Надеюсь, что попаду в топ-10 в личном старте и в топ-3 в командных соревнованиях. Сейчас каждый день тренируемся, по два раза в день. Выполняем работу над ошибками.

— Илья, Вы бывали во многих странах, видели, какие у них трамплины. Как вы оцениваете условия, созданные в нашей стране?

— У нас созданы хорошие условия, спортсмены готовятся и зимой, и летом. Трамплины отличные, но их нужно реконструировать, так как они уже устарели. Тогда у нас здесь будут проводить этапы Кубка мира, чемпионаты мира и другие соревнования. Спортсмены и туристы будут узнавать о нашей стране больше. Мы были бы счастливы. А так в мире все трамплины разные, со стороны кажется, что они одинаковы, но во время прыжка можно почувствовать разницу.

Фото: из личного архива Ильи Мизерных

— Это же травмоопасный вид спорта, что бы Вы посоветовали начинающим прыгунам?

— Прыжки с трамплина — это очень красивый вид спорта. Нельзя бояться травм, нужно преодолеть свой страх, пройти все испытания, ошибки. Тогда у тебя все получится. Здесь также важна поддержка близких и родителей. Мои родители тоже боялись, когда я только начинал заниматься этим спортом, у меня тоже был страх. Но я прошел все испытания, здесь надо просто прийти и попробовать, почувствовать адреналин, тогда тебе с каждым разом хочется все больше и больше. Я сейчас не представляю свою жизнь без трамплина.

— О чем Вы мечтаете?

— Я мечтаю выиграть Олимпийские игры, купить большой дом в Алматы.

— Спасибо за интервью!

Фото: из личного архива Ильи Мизерных

Напомним, Илья Мизерных стал победителем зимних юношеских Олимпийских игр в Канвоне (Южная Корея). После первого прыжка на нормальном трамплине казахстанец удерживал за собой третье место. Однако вторым прыжком он улучшил свой результат, завершив выступление на итоговом первом месте. Вторым стал австриец Никки Хамл. Лукас Лукащук (Польша) показал третий результат.