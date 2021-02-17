Чугунно-литейный завод ТОО «KamLitKZ» строится в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае на территории новой Индустриальной зоны полным ходом идет строительство нового завода. Об этом стало известно в ходе отчетной встречи акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, передает МИА «Казинформ».

Стоимость производства около 80 млрд тенге. Мощность - 40 тысяч тонн отливок в год. Реализуется промышленный проект совместно с российской компанией «КамАЗ».

Напомним, в торжественной церемонии закладки камня под строительство приняли участие генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, вице-министр промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов и Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин.

Чугунно-литейный завод создаст порядка 300 новых рабочих мест.

Следующим этапом сотрудничества с компанией «КАМАЗ» является планируемое строительство еще одного завода по производству редукторов главных передач грузовых автомобилей на территории Индустриальной зоны г. Костанай. В данный проект планируется инвестировать более 80 млрд. тенге и создать порядка 400 рабочих мест.

Производственная мощность завода составит порядка 65 тыс. ед. продукции в год.

Проекты с компанией «КАМАЗ» являются экспортоориентированными, большая часть выпускаемой продукции будет направляться в Российскую Федерацию.