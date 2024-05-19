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    20:39, 18 Май 2024 | GMT +6

    Чудотворная икона Божией Матери «Целительница» прибыла в Алматы

    Чудотворная икона Божией Матери «Целительница»
    Фото: Митрополичий округ

    Алматы по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетила чудотворная икона Божией Матери «Целительница». Редкую реликвию доставили в рамках празднования 25-летия основания Астанайской и Алматинской епархии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе Митрополичьего округа в Республике Казахстан, 18 мая этого года исполнилось 67 лет со дня рождения митрополита Астанайского и Казахстанского Александра.

    Сегодня  прошла праздничная Божественная Литургия в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря, по окончании которой доступ к святыне был открыт для всех желающих.

    Чудотворная икона Божией Матери «Целительница»
    Фото: Митрополичий округ

    Отмечается, что 18, 20–21 мая чудотворная икона «Целительница» будет находиться в Иверско-Серафимовском монастыре (улица Латифа Хамиди, 30). 19 мая святыня будет пребывать в Никольском соборе (улицп Байтурсынова, 56/5).   Доступ к чудотворному образу свободный с 8 до 21 часов. Чудотворную икону в паломничестве в Казахстан сопровождают настоятельница Алексеевской женского ставропигиального монастыря Москвы, руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега), духовник Алексеевского монастыря протоиерей Артемий Владимиров, сестры обители.

    — Этот старинный образ Царицы Небесной, прославленный многочисленными явлениями силы Божией, пребывает в Алексеевском женском монастыре города Москвы. Поклониться святыне, испросить у Пресвятой Девы Марии душевного и физического здоровья, помолиться об исцелении родных и близких в обитель стекаются паломники из разных стран мира. Впервые за всю историю своего существования чудотворная икона покинула Алексеевский монастырь, дабы совершить путешествие в пределы Казахстана — чтобы и здесь обрадовать верующий народ великой милостью Пресвятой Богородицы, даровать людям через прикосновение к святыне освобождение от недугов, утешение в скорбях, избавление от житейских невзгод, — сказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

    Первое упоминание образа Божией Матери с таким названием встречается уже в IV веке. На иконе, которая посетит Казахстан, изображено чудо исцеления Пресвятой Богородицей тяжко болящего человека. Это древнее предание о том, как Царица Небесная явилась к постели больного, объятого страшными муками, и в ответ на его горячие молитвы даровала ему полное выздоровление. Икона с изображением чудесного исцеления стала почитаться верующим народом. Молящиеся перед этой святыней получали выздоровление от своих душевных и физических недугов, какими бы тяжелыми они не были.  В Алексеевском монастыре монахини продолжают записывать многочисленные случаи выздоровления, которые произошли и происходят до настоящего времени по молитвам перед чудотворным образом Царицы Небесной.

    Чудотворная икона Божией Матери «Целительница»
    Фото: Митрополичий округ
    Чудотворная икона Божией Матери «Целительница»
    Фото: Митрополичий округ

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Религия Общество Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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