Чтобы вмещались в бумажнике: почему купюры тенге стали меньше, объяснил глава Нацбанка

— Чтобы вмещался в бумажнике или кошельке. Сейчас это более менее международный стандарт, они удобные для использования, Меньше не будет, — сказал Тимур Сулейменов в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

Он также отметил, что уменьшение размера банкнот позволило эффективнее использовать бумагу при их печати.

— Если с листа раньше выходило условно 5 банкнот, то теперь из-за того, что размер меньше, этот лист используется полностью — 90% этого листа используется для изготовления купюры. Поэтому экономия появляется. А сколько именно — это закрытая информация, — добавил глава Нацбанка.

Ранее Национальный банк Казахстана представил новую банкноту номиналом 500 тенге серии «Сакский стиль», поступившую в обращение с 25 декабря 2025 года.