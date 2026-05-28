Нацбанк представил новую банкноту 500 тенге

Национальный банк Казахстана представил новую банкноту номиналом 500 тенге серии «Сакский стиль», поступившую в обращение с 25 декабря 2025 года, передает агентство Kazinform.

Это пятая банкнота из серии «Сакский стиль». Дизайн серии основан на художественных элементах сакской культуры, которая считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны — от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

В связи с этим НБК напоминает о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных. Такая проверка поможет определить подлинность банкнот.

О защитных элементах денежного знака

На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф — золотое интаглио. Герб Республики Казахстан нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краской.

Фото: Нацбанк РК

На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.

Также на банкноте имеется ныряющая монохромная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются в проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации голубого цвета.

Защитный элемент локальный водяной знак — электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.

