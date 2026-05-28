    Нацбанк представил новую банкноту 500 тенге

    Национальный банк Казахстана представил новую банкноту номиналом 500 тенге серии «Сакский стиль», поступившую в обращение с 25 декабря 2025 года, передает агентство Kazinform. 

    Кадр из видео

    Это пятая банкнота из серии «Сакский стиль». Дизайн серии основан на художественных элементах сакской культуры, которая считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны — от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

    В связи с этим НБК напоминает о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных. Такая проверка поможет определить подлинность банкнот.

    О защитных элементах денежного знака

    На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф — золотое интаглио. Герб Республики Казахстан нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краской.

    На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.

    Также на банкноте имеется ныряющая монохромная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются в проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации голубого цвета.

    Защитный элемент локальный водяной знак — электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.

    С информационным материалом о защитных элементах банкноты номиналом 500 тенге можно ознакомиться здесь.

    Ранее заместитель председателя Национального банка Ерулан Жамаубаев прокомментировал влияние изменения валютных курсов на внешний долг Казахстана. 

    Тамирис Әбділдина
    Автор