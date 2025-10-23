Что ждет рынок фриланса в Казахстане в связи с новыми налоговыми режимами

Одно из главных новшеств, которые начнут действовать в 2026 году, заключается в том, что вместо многообразия вариантов остаются три понятные конструкции — новый специальный налоговый режим (СНР) для самозанятых, СНР по упрощенной декларации и СНР для крестьянских хозяйств.

Эти режимы прямо закреплены в новом Налоговом кодексе, который был подписан летом 2025 года. Для бизнеса, который активно сотрудничает с внештатными исполнителями, последствия реформы будут заметны уже с первых договоров в новом году.

Главное изменение для рынка фриланса — судьба СНР по упрощенной декларации, на котором работает значительная часть малого бизнеса. При подготовке кодекса обсуждалось значительное расширение «запретительного списка» видов деятельности, имеющих право применять упрощенку, и в какой-то момент фигурировала цифра в 795 кодов ОКЭД.

Однако к финальной версии этот перечень был радикально сокращен: правительство подтвердило сохранение лишь 44 запрещенных видов, как и в действующем законодательстве, чтобы не выбить устойчивых налогоплательщиков из режима.

Анастасия Ускова, генеральный директор платформы для работы бизнеса и фрилансеров Quick Work, полагает: для компаний это значит, что переток контрагентов с упрощенки на общеустановленный режим окажется гораздо меньшим, чем прогнозировалось ранее.

Фото: из личного архива спикера

— Однако, на повестке остается самый чувствительный вопрос для заказчиков — вычеты по расходам при работе с поставщиками на спецрежимах. Нововведение, связанное с введением запрета на отнесение к вычету расходов, связанных с выплатами поставщикам на СНР по упрощенной декларации, фактически означает, что компании на ОУР перестанут работать с поставщиками на «упрощенной декларации» и последние будут вынуждены переходить на ОУР, чтобы сохранить текущие контракты, — считает эксперт.

Отдельного внимания заслуживает новый режим для самозанятых. Эксперт подчеркивает, что это первый в Казахстане налоговый инструмент, который позволяет физическим лицам, не имеющим сотрудников и не регистрирующим ИП, легально оказывать услуги как юридическим, так и физическим лицам и платить налоги в упрощенном формате.

Налоговая нагрузка снижена до 4%, что делает вход в «белую» экономику доступным и для частных исполнителей, и для компаний, которым важно прозрачное сотрудничество.

Максимальный порог дохода — 1,3 млн тенге в месяц — позволяет применять этот режим не только для мелких подработок, но и подходит для большинства линейного персонала.

— Особенность нового режима заключается в том, что налоговым агентом при расчетах между заказчиком и исполнителем выступает цифровая платформа. Она автоматически удерживает налоги в момент выплаты вознаграждения, избавляя исполнителя от необходимости подавать отчетность или декларации. Применять этот режим смогут только самозанятые, чья деятельность включена в утвержденный перечень — среди них такси, курьерская доставка, грузоперевозки, ремонт коммуникационного оборудования, аренда жилья, строительные работы. С практической точки зрения новый СНР для самозанятых открывает возможность «обелить» отношения с исполнителями и создает удобный инструмент для компаний, которым важно быстро закрывать задачи без избыточной бюрократии. При этом рынок осознает риски переквалификации: попытка перевести штатных сотрудников в категорию самозанятых ради экономии на отчислениях может привести к доначислениям и штрафам. Законные же взаимоотношения с новыми исполнителями, не имевших ранее трудовых отношений с заказчиком, по разрешенным видам деятельности остаются безопасными и удобными — особенно при высокой текучке персонала или на временных проектах. Цифровые платформы, работающие по новому режиму, берут на себя все расчеты, что существенно снижает нагрузку на бухгалтерию заказчика, — сказала Анастасия Ускова.

Солидарен с Анастасией и эксперт по налоговой безопасности Дмитрий Казанцев. Он отмечает, что определенный дискомфорт у предпринимателей может вызвать как раз-таки возможность делать вычеты при работе с теми, кто находится на упрощенке.

— По сути, убирают ограничения по видам деятельности. В упрощенном режиме будет утвержден список запрещенных видов деятельности — такие компании не смогут применять упрощенку. Хотели запретить 800 видов деятельности, а запретят только 44. Но этого не было в Налоговом кодексе, это было отдельное постановление. Но то, что нас, упрощенку, тревожило, чтобы общеустановленный режим мог бы брать ее на вычет. Это пока не изменили, — полагает Казанцев.

Эксперт рекомендует всем, кого коснутся изменения, уже сейчас активно изучать нововведения.

— Отмечу, что работая на упрощенном режиме, вы применяете метод начисления — это значит, что доходом считается не поступление денег, а момент, когда вы оказали услугу или поставили товар и оформили закрывающие документы. Перейти на новую упрощенку нужно будет до 1 марта 2026 года — даже тем, кто уже работает на упрощенном режиме. Если этого не сделать, вас автоматически переведут на общеустановленный режим, — сказал Казанцев.

Фото: instagram.com/kazantsev_fingram

Среди хороших новостей для бизнеса — планируемая акция по снятию с учета в налоговых и юстиции в упрощенном порядке — без проверок и камерального контроля.

Пени и штрафы по налогам спишут, если до 1 апреля 2026 года погашена основная сумма долга.

Профессиональное бизнес-сообщество в ходе экспертных дискуссий берет на вооружение следующую рациональную тактику на 2026 год:

Во-первых, имеет смысл проводить экспресс-квалификацию действующих поставщиков: если контрагент работает на упрощенной декларации, заранее предупредить, что для заказчика на ОУР данный налоговый режим становится невыгоден с 2026 года, чтобы дать возможность и время поставщику перестроиться, возможно перейти на ОУР, без потерь для себя и для заказчика.

Во-вторых, рассмотреть возможность работы с самозанятыми в случаях, где это разрешено и не создает налоговых рисков, оценить применимость данного режима как инструмента легализации отношений с поставщиками и применения режима пониженной налоговой нагрузки.

Если отбросить эмоции, смысл происходящего ясен: государство упрощает вход для самозанятых, сохраняет упрощенку как рабочий инструмент малого бизнеса и стимулирует переход устойчивых компаний на общеустановленный режим.

Для бизнеса это не повод опасаться перемен, а возможность привести процессы к «шаблону 2026»: корректные договоры, прозрачные расчеты, аккуратные первичные документы и постоянный мониторинг разъяснений налоговых органов.

В этом случае новый Налоговый кодекс станет не источником неопределенности, а предсказуемым инструментом управления затратами и налоговыми рисками.