Что ждать от внеочередного съезда Nur Otan – мнение Уразгали Сельтеева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев выразил свое мнение касательно того, что ждать от предстоящего внеочередного XXII Съезда партии Nur Otan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уразгали Сельтеев ответил на вопрос по поводу возможного ребрендинга партии Nur Otan.

«Очевидно, что будет проведен ребрендинг партии. Но важно понимать, это не однобоко. Многие могут интерпретировать ребрендинг лишь как смену названия и логотипа. Однако, думаю, этот процесс будет нацелен на переустройство подходов в текущей работе партии. Следует активно включиться не только в реагирование на запросы своего электората, но и в практическую защиту прав и интересов граждан, особенно через фракции в маслихатах. Необходимо обновление руководящего состава в областных и районных филиалах. Важно привести туда новых людей со свежим взглядом, которые будут перестраивать работу партии в части коммуникации с людьми. Иначе забуксует заявленная трансформация. Возможно, на местах произойдет ротация депутатов. Для этого резерв в партийных списках у Nur Otan широкий. Скажем так, в запасе остались гораздо более востребованные фигуры, которые в действительности обладают общественным доверием. Ведь не секрет, что в январе 2021 года большинство акимов постарались раздать депутатские мандаты наиболее лояльным к себе кандидатам, которые теперь лишь «отбывают номер», имитируя активность. А неугодных задвинули», - рассказал Уразгали Сельтеев корреспонденту агентства «Казинформ».

По словам эксперта, ребрендинг – это и часть процесса подготовки партии ко всем предстоящим электоральным кампаниям.

«Не уверен, произойдет ли отказ от того, чтобы филиалы партии больше не возглавляли акимы областей, городов и районов, но это крайне необходимо. Сама партия должна быть заинтересована в этом, иначе осуществлять реальный и качественный партийный контроль за исполнением президентских реформ и поручений будет сложно. Абсолютно убежден, что важно отделить партию от акимов», - выразил мнение Уразгали Сельтеев.

Спикер считает, что «вероятно, на съезде Nur Otan Глава государства объявит об отходе от председательства в партии, чтобы открыть путь для развития подлинной многопартийности в стране».

«Это было бы логично в преддверии Послания Президента, где он, скорее всего, представит новый пакет политических реформ, связанных с либерализацией партийного и избирательного законодательства. Новые меры должны создать условия для формирования открытой конкурентной политической среды, для появления новых политических партий», - считает Уразгали Сельтеев.

Также, как подчеркнул директор Института евразийской интеграции, Президент ставил задачу перед Nur Otan стать сервисной партией.

«Часто партия в регионах приписывает себе достижения местной исполнительной власти. Это неправильно. Не этим надо заниматься. Главный фокус у партии должен быть на представлении интересов и защите прав своих избирателей», - резюмировал спикер.