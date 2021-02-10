Что волнует жителей жилых массивов, рассказал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О развитии жилых массивов в Нур-Султане рассказал аким города Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас насчитываются 16 жилых массивов. Там проживают 300 тысяч человек. Это каждый четвертый житель нашего города. Что волнует жителей жилых массивов? Мы когда проанализировали и сгруппировали проблемы, то получились следующие вопросы. Первое, инженерная инфраструктура - канализация, водопровод, газификация. Следующее - озеленение, развитие дорожной инфраструктуры, строительство социальных объектов, поликлиник, школ, спортивных объектов и другое. В 2020 году провели масштабную работу», - сказал Алтай Кульгинов в ходе отчетной встречи с населением.

Он напомнил, что в комплексном плане развития столицы утверждены вопросы развития жилых массивов, выделяются средства.

«Как результат можно сказать, что именно в жилых массивах активно проводится газификация в частном секторе. Свыше 300 км газораспределительных сетей проложено. 104 улицы асфальтированы, это те улицы, по которым было обращение наших жителей, где ходит общественный транспорт, и находятся социальные объекты. Также 21 общественное пространство: скверы, парки появились. В районе «Көктал» появился новый парк площадью 16 гектаров. 4 школы строятся, 4 спортивных комплекса и два объекта здравоохранения, а также строится социальное жилье. Эту работу мы будем продолжать», - заявил А. Кульгинов.

Напомним, в столице проходит онлайн - отчетная встреча акима Нур-Султана с населением. Ранее Алтай Кульгинов высказался по поводу проблемных объектов в городе. Он сообщил, что 18 проблемных жилых комплексов сдадут в этом году. Также аким столицы рассказал, как в Нур-Султане решаются вопросы по ливневым канализациям и сообщил, что 40 тысяч ученических мест создадут в Нур-Султане в этом году.