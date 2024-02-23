Что влияет на сумму выплат детям из Нацфонда – ответ главы Нацбанка

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов ответил на вопрос о том, от чего зависят суммы выплат по программе «Нацфонд – детям», передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, сумма будет сильно зависеть от того, насколько будет пополняться Нацфонд, насколько много будет изыматься из него и насколько эффективно будут управляться его активы.

— Если взять последний элемент, управление Национальным фондом, то по итогам прошлого года Нацбанком был получен рекордный доход — более 6 млрд долларов. Это 11% годовых. За все существование Нацфонда это рекордные цифры. Если в таком же ключе Нацбанк будет работать, если Правительство будет работать с точки зрения сбора налогов, которые поступают активно в Нацфонд. Если со стороны министерств, госхолдингов не будет много предложений по изъятию денег из Нацфонда, тогда, естественно, сумма, которая будет подлежать распределению, будет выше. Это довольно большое уравнение, в котором много неизвестных, но мы стараемся сделать максимум, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Также он прокомментировал влияние цен на нефть на сумму выплат маленьким казахстанцам. Ранее в Нацбанке заявляли о том, что международными организациями ожидается стабилизация цен на отметке вблизи 80 долларов США за баррель. Основными факторами в сторону повышения стоимости служат продление сокращения добычи ОПЕК+, умеренный рост добычи в США, а также неопределенность военных действий на Ближнем Востоке.



С учетом этого в базовом сценарии цена на нефть марки Brent установлена на уровне 80 долларов США за 2024–2025 год, с дальнейшим снижением до 77 долларов США в 2026 году.

— Программа «Нацфонд — детям» базируется на прогнозе социально-экономического развития нашей страны на 5 лет, который вместе с бюджетом утверждается. В прошлом году осенью он был утвержден, и там были заложены такие же параметры. Когда мы обсуждали с Правительством прогноз по нефти, мы пришли к более или менее одним и тем же цифрам, что будет в районе 80 долларов в ближайшие два года. Потом, если не будет внешних шоков, цена постепенно начнет снижаться. Поэтому те параметры по Национальному фонду в целом и по программе «Нацфонд — детям» не меняются. Поэтому мы надеемся, что внешняя среда не поменяется, и те деньги, которые мы запланировали, будут сохранены на том же уровне, — добавил Тимур Сулейменов.

Напомним, в этом году на счет каждого ребенка поступили целевые накопления в размере 100 долларов США. Средства можно применить для получения образования и улучшения жилищных условий.



