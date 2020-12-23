Что влияет на разворот курса национальной валюты Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тенге прервал свое последовательное укрепление против доллара в последние несколько дней. О том, что влияет на разворот курса национальной валюты, рассказал директор департамента монетарных операций Национального банка Нуржан Турсунханов, передает МИА «Казинформ».

Текущий курс тенге к доллару США на биржевых торгах находится на уровне 421,52 тенге, ослабев с воскресенья на (-)0,98%.

Ослабление национальной валюты произошло на фоне падения цен на нефть и ослабления основных валют развивающихся рынков в результате новостей об обнаружении нового штамма коронавируса в Великобритании, а также связанные с ним ограничения на поездки и передвижения.

Дополнительным негативным фактором для рынка энергоносителей послужили данные о росте запасов сырой нефти в США, вопреки ожиданиям инвесторов об их снижении. В результате, цена на нефть марки Brent с конца прошлой недели снизилась на 5,7% до $49,26 за баррель на азиатской сессии торгов сегодня.

Принимая во внимание статистику по запасам сырой нефти, реальный рост потребления не дотягивает до ожидаемых значений, которые создали оптимизм на рынке энергоносителей ранее в результате решения ОПЕК+ о продлении сокращения добычи нефти.

Мировые индексы также скорректировались на новостях о появлении нового штамма COVID-19. Европейские индексы упали на 1,7-2,5%, несмотря на оперативное одобрение использования вакцины от COVID-19 на территории стран Евросоюза со стороны Европейского агентства лекарственных средств. Биржи США закрылись разнонаправленно, после того, как действующий президент США Дональд Трамп отказался подписывать одобренный Конгрессом пакет стимулирования, мотивировав отказ необходимостью внесения корректировок в сторону увеличения объема поддержки. NASDAQ продемонстрировал рекордный рост, а индексы Dow Jones и S&P 500 закрылись в минусе на сигналах неопределенности по пакету стимулирования, что создало дополнительные риски для роста.

С оглядкой на падающие сырьевые рынки, валюты развивающихся стран просели с конца прошлой недели к закрытию торгов во вторник на общем негативном сентименте. Бразильский реал ослаб против доллара на

(-)1,6%, мексиканское песо – на (-)1,0%, южноафриканский ранд– на (-)0,9%, индонезийская рупия – на (-)0,7%, турецкая лира – на (-)0,5%, индийская рупия – на (-)0,4%. После заметного укрепления, начавшегося в ноябре на фоне новостей о начале вакцинации, курс российского рубля также перешел к ослаблению, снизившись в сравнении с пятничным уровнем на (-)3,3% до текущих 76 рублей за доллар.

Обменный курс тенге формировался под воздействием внешних фундаментальных факторов и показал динамику, соответствующую основным рынкам энергоносителей и рынкам развивающихся стран.