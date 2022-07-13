13 Июля 2022 16:59

Что влияет на курс тенге - Нацбанк РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Курс тенге по итогам июня ослаб до 470,24 тенге за доллар, или на 13,3%. Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова заявила, что поводом для таких настроений на рынке послужили как внешние, так и внутренние факторы. В первую очередь это глобальное усиление позиций доллара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди внутренних факторов - это повышенный спрос на валюту со стороны юридических лиц в период выплаты дивидендов. Также снижение предложения валюты, которое связано с сокращением продаж для выплаты налогов экспортерами», - сказала зампред Нацбанка.

Спикер сообщила, что поддержку валютному рынку со стороны предложения оказывали продажи валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора. Они составили порядка 480,4 млн долларов. К томе этого, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет.

«В течение июня на внутреннем валютном рынке Национальным банком не осуществлялись валютные интервенции. Сентимент и волатильность рынка соответствовали рыночной ситуации. Отмечу, что в режиме плавающего обменного курса проявление волатильности для тенге является нормальной ситуацией», - добавила Алия Молдабекова.