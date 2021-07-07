Что влияет на курс тенге – комментарий Нацбанка
По его словам, негативное влияние на национальную валюту оказывают внешние факторы, основным из которых является текущая высокая волатильность цен на нефть.
«Страны – участники ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией не смогли достичь компромисса об увеличении объемов добычи нефти на 400 тысяч баррелей в месяц с августа по декабрь текущего года из-за требований ОАЭ о пересмотре базового уровня добычи с 3,2 млн до 3,8 млн баррелей в сутки. По заявлениям министра энергетики Саудовской Аравии, альянс ОПЕК+ не может делать исключения из правил для ОАЭ. Недостижение компромисса означает, что увеличения ожидаемой добычи в августе не произойдет, в результате чего цены на нефть марки Brent впервые с октября 2018 года превысили отметку 77 долларов США за баррель», - сказал спикер.
Он отметил, что на фоне неопределенности касательно дальнейшего решения ОПЕК+ пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга 6 июля заявила о проведении властями США консультаций на высоком уровне с представителями Саудовской Аравии и ОАЭ в надежде на то, что участники ОПЕК и ее партнеры смогут обеспечить надежные поставки энергоносителей по доступным ценам. В результате данного заявления цены на нефть стремительно упали с 77,8 до 74,13 доллара США за баррель, показав пятипроцентное снижение внутри дня.
«Дополнительным фактором, оказывающим давление на тенге, является ухудшение глобального риск-сентимента инвесторов. В частности, возросли опасения по поводу распространения дельта-штамма Covid-19, некоторые страны вынуждены вновь ужесточать карантинные меры. В результате начало недели для большинства валют развивающихся рынков было негативным: бразильский реал ослаб на 2,8%, мексиканское песо – на 1,2%, южноафриканский ранд ослаб на 0,6%. Российский рубль – валюта одного из наших основных торговых партнеров – ослаб с начала этой недели на 1,6%», - сказал представитель Нацбанка.
Мировые фондовые индексы также демонстрируют отрицательную динамику (S&P снизился на 0,2%, Dow Jones – на 0,6%), растет спрос на безопасные активы: золото выросло c начала недели на 0,6% (до $1798 за тр. унцию), индекс доллара (DXY) укрепился на 0,3%, японская йена – на 0,4%.
«Неустойчивая динамика цен на нефть, распространение новых штаммов и пандемия Covid-19 продолжают оказывать давление на валюты ЕМ, в том числе и на тенге. После значительного укрепления в конце прошлой недели до уровня 425,60 тенге на сегодняшних торгах ослаб на 0,52% до уровня 427,85. Национальный Банк продолжает мониторинг ситуации на внешних рынках, в случае дестабилизирующих и спекулятивных колебаний сохраняет за собой право проведения валютных интервенций», - подчеркнул спикер.
Сегодня на торгах KASE курс доллара резко вырос после праздничных выходных.