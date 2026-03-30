Что удалось сделать Казахстану за время председательства в МФСА

Как отметил заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев, встреча проходит в завершающий период председательства Республики Казахстан в МФСА и фактически является ключевым этапом подготовки к заседанию Совета глав государств — учредителей Фонда, которое состоится 22 апреля текущего года в Астане.

— За прошедший период нам удалось обеспечить последовательную работу Фонда, сохранить конструктивный диалог и продвинуть ряд важных инициатив. Уверен, что сегодняшний разговор позволит нам выйти на согласованные подходы по ключевым вопросам, которые в дальнейшем будут вынесены на рассмотрение Глав государств, — отметил Канат Бозумбаев.

В этом году исполняется 33 года со дня создания МФСА. За это время Фонд утвердился как уникальная и востребованная региональная платформа, основанная на принципах доверия, взаимного уважения и партнерства, обеспечивающая практическое взаимодействие государств Центральной Азии в водной, экологической и социально-экономической сферах.

— Благодаря совместной работе наших стран и политической воле глав государств удалось сохранить устойчивую систему взаимодействия по управлению трансграничными водными ресурсами и продвижению региональных инициатив, направленных на улучшение ситуации в бассейне Аральского моря. Сегодня перед нами стоит важная задача — обеспечить содержательную и качественную подготовку к предстоящему заседанию Совета глав государств. От результатов нашей работы во многом будет зависеть уровень принимаемых решений на высшем уровне, — заключил заместитель Премьер-министра РК.

