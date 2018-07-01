Что такое власть, рассказал Нурсултан Назарбаев
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал отрывок интервью с Главой государства Нурсултаном Назарбаевым, в котором он рассказывает, как понимает слово «власть», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ответить одним словом, я думаю, тяжело. До меня мудрецы всякие на этот вопрос отвечали. Что такое власть. Говорили, что власть - это зло. Деньги тоже не дают человеку счастья. Поэтому лучше от всего этого бремени освободиться, жить жизнью простого человека. В этом заключается счастье. Но мы, которым выпала доля быть руководителем, держать власть, должны думать по-другому. Поэтому я формулировал бы в нескольких позициях. Власть - это прежде всего ответственность. Чем выше должность, тем больше ответственности», - убежден Глава государства.
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