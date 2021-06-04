Что таит в себе герб Казахстана – откровения авторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Герб Казахстана является не только красивой конструкцией, но и несет в себе целый ряд символичных аспектов. В этом материале корреспондент МИА «Казинформ» напомнит о задумке авторов герба Жандарбека Малибекова и Шот-Амана Уалиханова.

Основу конструкции герба составляет шанырак, который расположен прямо по центру. По словам Ж. Малибекова, в гербе отражен не только шанырак, но и вся юрта.

«Эта идея была у меня с самого начала, и я работал с ней до конца. Конечно, некоторые детали приходили в голову и уходили. Но взятая за основу идея создать герб в виде юрты была от начала до конца. Если вы присмотритесь внимательно, можете увидеть, что в гербе отражен не только шанырак юрты - это вся юрта целиком, точнее ее вид сверху. Раньше, когда образовывалась молодая семья, ей возводили отдельную небольшую юрту. Я заложил в основу герба идею о том, что при получении независимости Казахстан возвел собственную юрту, собственный шанырак», - сказал Жандарбек Малибеков.

Расположенные по краям герба кони, как выяснилось в беседе, символизируют охрану границ суверенного Казахстана, а крылья их – три жуза.

«Ведь свою юрту нужно беречь, правильно? Таким образом, появились два тулпара, символизирующие охрану границ. Они были созданы на основе звериного стиля, характерного для культуры наших предков. Этих тулпаров отличает не только наличие рогов и крыльев, у них есть еще и позвонок, который символизирует основу нашей независимости. Крылья коней делятся на три составные части, каждая из которых представляет старший, средний и младший жузы. Но есть роды, которые не входят в их число, в частности қожа, торе и другие. Они также отражены в гербе и расположены между жузами. Остов юрты представляет собой Ассамблею народа Казахстана, все этносы нашей страны живут под одним шаныраком», - объяснил автор.

Что касается звезды, то у нее два основных значения.

«Она символизирует нашего Первого Президента Нурсултана Назарбаева - Елбасы, в то же время эта звезда является путеводной, ориентиром в своем роде, - сказал автор. - У казахов есть поверье, что у каждого человека горит где-то своя звезда, такая должна быть и у государства. В 1723 году, во время битвы с джунгарами, собрались вместе все жузы и победили врага. Вы можете видеть, как в гербе жузы «сидят» на коне. Изначально, при задумке символа, конских крыльев не было даже в голове. Это уже народ додумал сам. Рога у коней тоже растут неспроста. Если присмотритесь, можете увидеть, что они состоят из 7 делений, которые отображают «Жеті ата» или предков до 7-го колена. Надпись «Қазақстан» окаймлена двумя элементами, также используемыми в строении юрты. Они называются «желбау» и являются декоративными элементами юрты. «Желбау» висели на веревках, и подвешивался груз, чтобы они не качались на ветру».

Шот-Аману Уалиханову прообраз герба пришел во сне.

«Это было летом 1990 года, еще в советское время. Я много размышлял о жизни, о стране. Прообраз герба пришел во сне. Большая белая птица взмахивает крыльями и между ними появляется ослепительный солнечный диск. Я невольно зажмуриваюсь, а когда открываю глаза, то вижу - солнце превратилось в шанырак. Утром, увиденное во сне, легло на бумагу.

Эта идея меня очень увлекла. Читал книги по истории, этнографии казахов. В процессе работы был собран, осмыслен и систематизирован огромный и богатейший исторический, археологический материал. Художественно-образное решение герба республики должно было быть связано с традицией и историей страны, отображать особенности и гуманистическое направление ее развития на новом этапе. Словом, богатейшее великолепие национальной символики прошлого было взято за основу в длительной и кропотливой работе над гербом», - рассказал автор корреспонденту Казинформа в 2017 году.

Он подчеркнул, что любое оригинальное произведение состоит из трёх компонентов: основного идейного замысла, композиции, выразительных средств.

«При работе над созданием герба все эти параметры были мною соблюдены. В моем проекте были изложены следующие концептуальные элементы: герб не случайно имеет форму круга, ведь эта наиболее близкая к совершенству фигура особенно ценилась кочевниками. Это символ жизни, вечности. Круг, в пространстве которого объединены многозначные символы, олицетворяет одновременно космос и единство страны», - отметил автор.

«Главным лейтмотивом герба является шанырак - верхняя сводчатая часть юрты. Номады, лёжа в юрте, через шанырак обозревали звёздное небо. Он представляет собой идеальный круг, перехваченный крест-накрест положенными связями. Он не только по форме напоминает небесный купол, но и по отражению в сознании людей является одним из важных элементов жизнеустройства», - заключил Ш. Уалиханов.

Напомним, сегодня Казахстан отмечает День государственных символов.