Что сулит 2026 год Кабмину — астропрогноз для всех знаков Зодиака

С астрологической точки зрения 2026 год — это переходный и судьбоносный рубеж, когда мир и люди будут выходить из старых сценариев и учиться жить по-новому. Это не «легкий» год, но очень честный: он убирает иллюзии и оставляет только то, что имеет ценность.

Ключевая энергия года связана с глубинными изменениями, ростом личной ответственности и усилением роли осознанного выбора. Это период, когда многое становится на свои места, а решения, принятые в 2026 году, могут иметь долгосрочные последствия.

Редкое и сильное положение дает Сатурн в Овне. Это ответственность за личные решения, проверка силы воли, это год, когда нельзя перекладывать ответственность, но можно начать новое даже в зрелом возрасте. Многих людей ждут перемены в жизни, связанные с работой, семьей и финансами.

ОВЕН

У Овнов 2026 год — это год проверки на прочность и командного прорыва.

Это год, когда сама жизнь будет проверять их амбиции на прочность, а главные победы придут не в одиночном рывке, а через умение вести за собой других. Овнам предстоит поработать со своей внутренней силой. Это будет школа личной ответственности и взросления.

— Год потребует взвешенных решений и отказа от импульсивности. Во второй половине года возможны яркие знакомства и новые перспективы, особенно через совместные проекты, — уверена профессиональный астролог из Астаны Ирина Абдраимова, обращаясь ко всем представителям знака Овен, в числе которых министр финансов РК Мади Такиев (01.04.1978) и министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов (31.03.1967).

Фото: Pixabay

ТЕЛЕЦ

Для Тельцов 2026 год — время, когда стабильность встречается с возможностями, а долгосрочные планы начинают обретать форму, принося финансовую выгоду. Перемены будут не резкими, а глубокими. Год сулит Тельцам вызовы, которые обернутся триумфом.

— Ключевой совет — сохранять трезвость ума, а также управлять своей энергией, направив ее на масштабные проекты, требующие выносливости, — предупреждает астролог Тельцов, к представителям которых относятся члены Кабинета министров Казахстана: первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр (08.05.1971), министр иностранных дел Ермек Кошербаев (02.05.1965), министр науки и высшего образования Саясат Нурбек (18.05.1981), министр энергетики Ерлан Аккенженов (01.05.1979), министр транспорта Нурлан Сауранбаев (20.05.1967).

Фото: Pixabay

После лета появится шанс заявить о себе, запустить значимый проект или укрепить финансовые позиции. Успех придет через терпение, системный подход и честную оценку собственных ресурсов.

БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов 2026 год — это год личной революции и далеко идущих планов. Начало года позволит им сосредоточиться на внутреннем мире, это идеальный период для того, чтобы разобраться в своих истинных желаниях, отдохнуть, подвести итоги и завершить старые дела. Главные успехи в этот период будут достигаться не за счет широких жестов, а благодаря вниманию к деталям, анализу и работе в спокойном режиме.

Таланты и уникальность Близнецов будут замечены и оценены по достоинству. Также этот период крайне благоприятен для любви, романтики и творчества.

— Близнецы будут притягивать в свою жизнь ярких людей и новые интересные возможности. Позвольте себе быть страстными и увлеченными. Ведите за собой. Ваши идеи и слова обретут особую силу и вес. Вы сможете вдохновлять других, становиться душой компании и центром притяжения в своем кругу, — предсказывает астролог Ирина Абдраимова представителям знака Близнецы. Среди них — заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев (13.06.1983) и министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров (12.06.1966).

Успех к Близнецам в 2026 году придет через дисциплину. Даже самые блестящие идеи потребуют от них структуры и упорства.

Фото: Pixabay

Итак, задача Близнецов на 2026 год — проявить смелость, чтобы измениться, мудрость, чтобы отличить вдохновение от иллюзии, дисциплину, чтобы превратить блестящую идею в осязаемый результат.

РАК

У представителей зодиакального знака Рак 2026 год — год внутреннего расцвета. Первая половина года — это время силы. С января и до середины лета их ждет самый благоприятный период года. Энергия будет направлена на них самих, даря чувство защищенности, уверенности и внутренней гармонии. Главные битвы остались позади, теперь можно пожинать плоды своих усилий. Ракам нужно доверять своей интуиции, тогда внутренний голос подскажет верные решения в важных вопросах.

После лета энергия года для Раков станет более ровной и нейтральной. Это не период падений, а время закрепления достигнутого и спокойного движения вперед. Но, несмотря на общую позитивную картину, в течение года вас могут ждать испытания, связанные с карьерой и внешними обязательствами.

— Вас могут столкнуть с ситуациями, где нужно проявить твердость, взять на себя дополнительную ответственность или столкнуться с критикой. Не принимайте это близко к сердцу — эти уроки укрепят ваш характер. Будьте осторожны с поспешными решениями, особенно в профессиональной сфере. Некоторые предложения или люди могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Проверяйте факты и доверяйте только проверенным источникам, — советует астролог представителям знака, к которому относятся заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин (22.07.1969) и заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева (04.07.1974).

Фото: Pixabay

В итоге настоящая сила Рака в 2026 году будет раскрываться через заботу о себе и создание надежного тыла.

ЛЕВ

Для Львов 2026 год станет временем динамичного равновесия. С одной стороны их ждет мощная поддержка в карьере и социальной реализации, с другой — серьезные вызовы в партнерских отношениях.

Первая половина года будет довольно спокойной. Активность будет смещена в сферу завершения старых дел, анализа и закулисной работы.

После июля Львов ждет самый яркий и продуктивный период. Энергия пойдет на резкий подъем, открывая возможности для самореализации, карьерного роста и общественного признания. Это время для смелых карьерных решений, запуска личных проектов и выхода на новый уровень влияния.

— Успех придет к вам легко, и важно не забывать делиться плодами своих побед с теми, кто вас поддерживал. Также год потребует от вас гибкости в отношениях с партнерами, супругами и конкурентами. Вас могут провоцировать на конфликты, проверяя вашу способность идти на компромиссы. Избегайте ультиматумов — ваша сила в этом году в дипломатии, а не в открытом противостоянии, — предупреждает астролог рожденных под знаком Льва. В их числе — министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев (11.08.1961) и министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев (28.07.1980).

Фото: Pixabay

ДЕВА

Для Девы 2026 год — год возможностей и интеллектуального роста. Начало года принесет Девам ясность и поддержку в сфере планов, общения и обучения, можно смело делиться идеями, так как предложения будут услышаны и оценены по достоинству. Это благоприятное время для переговоров, заключения договоров и публичных выступлений.

После лета энергия года станет более спокойной и нейтральной. Это время закрепления достигнутого и плавного движения вперед без резких перемен.

Несмотря на общую позитивную картину, в течение года Дев может ждать напряжение, связанное с долгосрочными планами и карьерными амбициями, неожиданные коррективы. Возможны непредвиденные изменения в рабочих проектах или необходимость быстрого освоения новых технологий.

— Ключевой навык этого года — умение адаптироваться. Не цепляйтесь за устаревшие методы. Проявляйте изобретательность и будьте готовы к нестандартным решениям. Ваша сила раскрывается через практический интеллект, обмен знаниями и готовность к разумным экспериментам, — ваша победа в том, чтобы эффективно использовать открывающиеся возможности и гибко реагировать на вызовы, — советует астролог представителям знака Девы. В их числе — министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов (30.08.1984) и министр просвещения Жулдыз Сулейменова (25.08.1983).

Фото: Pixabay

У Дев 2026 год будет связан с работой и новыми обязанностями. Возможно, появятся дополнительные задачи, которые на первый взгляд будут казаться слишком сложными. Но именно они помогут Девам выйти на новый уровень.

ВЕСЫ

У Весов в 2026 году наступит время значительных трансформаций, которые затронут самые важные сферы жизни. Им предстоит пройти между энергиями мощного обновления и испытаний, сохранив при этом свое врожденное чувство гармонии.

Начало года принесет сложные, но необходимые уроки в сфере партнерства и финансов. Близкие и деловые связи пройдут проверку на прочность. Во второй половине года ситуация кардинально изменится, открыв перед Весами возможности для роста и признания.

— Происходящие перемены будут кардинальными, но в итоге приведут к лучшему. Доверьтесь этому процессу. Проявите осторожность в романтических и творческих начинаниях. Советуем проверять факты и сохранять трезвый взгляд на ситуации. Будьте готовы к внезапным предложениям и интересным знакомствам, — говорит астролог Весам, в том числе единственному представителю этого знака в Кабмине Казахстана — министру обороны Даурену Косанову (14.10.1969).

Фото: Pixabay

В целом для Весов 2026 год — это год их перерождения. Пройдя через необходимые испытания в первой половине года, они обретут новую степень свободы и профессионального признания во второй. В семье могут появиться новые обязанности, но они будут способствовать укреплению связей с близкими.

СКОРПИОН

Для Скорпионов 2026 год станет временем глубокой внутренней работы и переоценки ценностей. До середины лета их ждет благоприятный период для обучения, самопознания и расширения горизонтов. Поездки, даже короткие, могут иметь судьбоносный характер. При принятии важных решений необходимо доверять внутреннему голосу.

Во второй половине года фокус Скорпионов сместится к сфере карьеры и общественного статуса, принося вместе с возможностями и новые вызовы.

— Этот период потребует от вас проявить характер, но в итоге поможет заслужить уважение и укрепить свои позиции. Накапливайте знания в первой половине года — они станут вашим главным капиталом. Учитесь терпению во второй половине года — карьерный рост потребует времени и усилий, — подсказывает Ирина Абдраимова представителям знака Скорпионов.

Фото: Pixabay

Среди них — министр внутренних дел Ержан Саденов (24.10.1968) и министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов (29.10.1983).

Главный итог года для Скорпиона — это год подготовки к новому циклу.

СТРЕЛЕЦ

Для Стрельцов 2026 год станет временем мощного роста и перехода на новый уровень. Поток позитивных энергий будет подталкивать их вперед, однако важные уроки потребуют мудрости и гибкости.

В первой половине года Стрельцов ждут глубинные изменения и работа с ресурсами. Это идеальное время, чтобы отпустить старые страхи, ограничивающие убеждения и психологические блоки. Поток благоприятной энергии поможет грамотно реструктурировать долги, получить инвестиции или повысить доход благодаря глубокому анализу и смелым решениям.

Стрельцы смогут обрести особую ясность в вопросах веры и философии жизни. Это время для того, чтобы обрести свой духовный путь или вдохновляющую цель.

После лета у Стрельцов наступит время пожинать плоды заложенных ранее основ. Их ждет расширение в профессиональной сфере, успех в зарубежных проектах и высшем образовании.

— Смело беритесь за задачи, выводящие вас на международный уровень. Ваши идеи и действия будут встречать поддержку. Умение структурировать время и ставить четкие цели станет вашим главным козырем. Ответственный подход откроет двери к значительным достижениям. Но в партнерстве Стрельцов может быть напряжение в сфере близких отношений и сотрудничества. Брак и деловые связи потребуют особой гибкости. Вас могут провоцировать на конфликты, проверяя способность идти на компромиссы без потери собственной индивидуальности. Поэтому ключевой навык этого года — умение договариваться, сохраняя личное пространство, — говорит астролог Стрельцам, среди которых Премьер-министр Олжас Бектенов (13.12.1980) и министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев (01.12.1977)

Фото: Pixabay

Стрельцам стоит внимательно следить за здоровьем, чтобы не тратить энергию впустую.

КОЗЕРОГ

Для Козерогов 2026 год станет временем, когда сама Вселенная будет учить их стратегии, терпению и трезвой оценке сил. Год требует не прорыва, а осмотрительности. Не переоценивать свои силы, сейчас не время для грандиозных проектов и громких заявлений.

Надо браться только за те задачи, в которых уверены на 100%. Не давать обещаний, которые будет сложно выполнить. Во второй половине года у представителей знака ожидается передышка и перегруппировка. После лета давление немного ослабнет, но расслабляться рано. Козерогам нужно продолжать действовать в выверенном, экономном режиме. Тогда они получат плоды решений, принятых в первой половине года.

— Избегайте крупных инвестиций, кредитов и любых авантюр с деньгами. Риски сейчас крайне высоки, а расчет может оказаться неверным. Вместо глобальных целей сосредоточьтесь на решении конкретных текущих проблем и улучшении уже существующих процессов. Цените надежный тыл, — предупреждает астролог Козерогов, в числе которых заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев (08.01.1969), министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова (16.01.1968), министр юстиции Ерлан Сарсембаев (01.01.1975).

Фото: Pixabay

ВОДОЛЕЙ

Для Водолеев 2026 год — год возрождения, время глубокой личной трансформации. Они стоят на пороге полного перерождения. Им нужно отпустить старые привычки, модели поведения и все, что их ограничивало, и стать тем, кем они всегда хотели быть.

Во второй половине года наступит время испытания их новых целей на прочность. Им может казаться, что они способны на большее, но не стоит торопиться. Планы Водолеев могут столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. Умение адаптироваться без потери энтузиазма станет ключевым навыком для них.

— В погоне за масштабными переменами не упустите детали. Ваша сила — в глобальном видении, но сейчас успех зависит от внимания к мелочам и практической реализации. Это год, когда вы пишете новую главу своей жизни с чистого листа. Не бойтесь оставить в прошлом то, что себя изжило. Ваша смелость меняться сейчас создает фундамент для уникального и яркого будущего, — считает астролог, давая совет Водолеям, в числе которых министр здравоохранения РК Акмарал Акназарова (16.02.1971).

Фото: Pixabay

Новый год станет для Водолеев периодом экспериментов и поиска новых решений. В личной жизни возможны новые знакомства, а для семейных представителей — важные изменения в отношениях.

РЫБЫ

Для Рыб 2026 год станет годом одной большой возможности. Это будет год не равномерного движения, а одного яркого и важного шанса, который нужно суметь распознать и использовать. В первой половине года у Рыб наступает время социального триумфа. Это их звездный час в 2026 году — период, когда они смогут заявить о себе и найти свою команду единомышленников.

Судьбоносные знакомства, выгодные предложения о сотрудничестве и помощь друзей станут главным ресурсом для успеха Рыб. Наибольшие достижения придут через совместные проекты, социальные сети или общественную деятельность. Вторая половина года будет для Рыб ровной и нейтральной. Период активной социальной реализации плавно завершится.

— Единственным, но заметным испытанием для Рыб станет напряжение в сфере карьеры и долгосрочных планов. Могут быть неожиданные помехи, представителей знака могут ждать непредвиденные изменения на работе, резкая смена руководства или необходимость срочно осваивать новые технологии и здесь ключ к спасению — умение быстро адаптироваться. Не сопротивляйтесь переменам, даже если они кажутся неуместными. Проявляйте изобретательность, и вы сможете обратить эти вызовы себе на пользу, — советует представителям знака Рыб астролог.

Фото: Pixabay

Кстати, знак Рыбы — единственный знак зодиака, который отсутствует в астрологической карте Правительства.

***

Астрология — это язык символов, ритмов и смыслов. Она не отменяет разум, опыт и свободу воли, а лишь осторожно подсвечивает возможные направления, напоминает о циклах, через которые проходит человек, и о том, что у каждого времени есть свой характер.

Мы не утверждаем, что звезды управляют судьбой. Но верим, что они могут помочь услышать себя, заметить то, что давно просится быть понятым, и чуть внимательнее отнестись к происходящему и верить в лучшее будущее.