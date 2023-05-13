Что строится, как развивается и сколько средств выделяется - о жизни города Байконыр рассказал Кайрат Нуртай

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 2 июня 2023 года городу и космодрому Байконур исполнится 68 лет. 40-летний уроженец кызылординской земли Кайрат Нуртай, чье детство и юность прошли в городе Ленинск (нынешнем Байконыре) год назад был назначен специальным представителем Президента РК на комплексе «Байконур». О проделанной за год работе, проблемах города и планах спецпредставитель рассказал в интервью МИА «Казинформ».

– Кайрат Ырзакулулы, какую главную задачу Вы поставили для себя, что изменилось, спустя год?

– Байконыр для меня родной город, и честно сказать, где бы я не жил и не работал, он всегда был в поле моего зрения и внимания. И когда на посту заместителя акима Кызылординской области мне поручили особый участок - представлять Главу государства на Байконуре, я подумал, что от судьбы не уйдешь. О специфике этого уникального комплекса знаю не понаслышке. Моя задача, как спецпредставителя Президента Казахстана – соблюдение и защита конституционных прав казахстанцев, проживающих и работающих в Байконыре.

Напомню, что город Байконыр является административно-территориальной единицей Республики Казахстан, функционирующей в условиях аренды до 2050 года. На период аренды комплекса «Байконур» город Байконыр в отношениях с Российской Федерацией наделяется статусом, соответствующим городу федерального значения Российской Федерации, с особым режимом безопасного функционирования объектов, предприятий и организаций, а также проживания граждан. И акцент здесь больше делается на обеспечении социально-экономических условий наших соотечественников.

Сейчас на Байконуре сократилось количество пусков, что сказалось на социальных условиях байконурцев, и россиян, и казахстанцев. По статистике, около 15 тысяч наших соотечественников работало на предприятиях Роскосмоса и городской администрации. Сейчас эта цифра работающих значительно сократилась.

Согласно последним данным, население в городе Байконыр составляет 67 595 чел., из них 50 149 чел. – граждане Республики Казахстан, то есть почти 75%. В прилегающих к городу населенных пунктах – поселке Торетам проживает 12 112 человек, в сельском округе Акай 5 761, итого 17 873 человек.

Поэтому стоит первостепенная задача развитивать в городе предпринимательство, малый и средний бизнес. Сейчас прежнего подхода «город для космодрома» недостаточно, городу надо самому обеспечивать себя, развиваться.

Несколько лет назад Казахстан инициировал этот вопрос, рассматривались разные варианты, в том числе создание свободной экономической зоны. В итоге на государственном уровне была утверждена Долгосрочная программа развития города Байконыр. И акимат Кызылординской области принимает в ее реализации непосредственное участие. В феврале этого года состоялась встреча акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева с главой администрации города Байконура Константином Бусыгиным по реализации этой программы. Тогда было принято решение о создании совместной рабочей группы, которая уже начала осмотр жилищного фонда и инфраструктурных объектов города с целью дальнейшей проработки вопроса финансирования мероприятий по модернизации за счет средств Республики Казахстан.

– Какой вклад на сегодняшний день сделала казахстанская сторона в инфраструктуру города Байконыра?

– Жилищный фонд города не обновлялся с советских времен, поэтому начали со строительства современного жилья. В соответствии с Генеральным планом города Байконыр, утвержденным Правительством нашей республики в 2016 году, и согласно плану мероприятий по реализации Программы, в 2019 году по госпрограмме «Нұрлы жер» в городе Байконыр было построено пять 50-тиквартирных жилых домов, стоимость проекта составила 2 110 млн тенге. В 2021 году начато строительство еще пяти 50-квартирных жилых дома стоимостью в 3 187,173 млн тенге.

Также в рамках «Долгосрочной программы развития города Байконыр», администрацией города Байконур проводится комплекс мер по техническому перевооружению (газификации) городской теплоэлектростанции, которая обеспечивает теплоэнергией весь космический комплекс. Вместо дорого мазута, который завозился из России, ТЭС будет работать на казахстанском природном газе. Работы по переводу городской электроцентрали Байконура на голубое топливо планируются завершить поэтапно к 2027 году.

Кстати, жители города уже ощутили на себе преимущества газификации. В городе в 2019 году была проведена газификация всех 323 жилых многоквартирных домов. На сегодняшний день все жилые дома подключены к природному газу. Газоснабжающей организацией в городе Байконыре является отдел КПФ АО «КазТрансГаз Аймак». Теперь за газ байконурцы платят в несколько десятков раз меньше, чем раньше, так как тариф на природный газ составляет 14,6 тг/м3, и это единый тариф по Кызылординской области.

Приступили мы и к реализации проекта «Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения в городе Байконыр. Во время 1 этапа и 1 очереди реконструировано 11,4 км канализационных сетей - стоимость проекта 896,7 млн. тенге. В этом году из республиканского бюджета для продолжения указанных работ выделен 1 млрд. тенге, в целом же предусмотрено выделить 12 млрд. тенге на реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения города.

– Что на повестке дня сегодня, каковы планы?

– Население жалуется на высокие тарифы коммунальных услуг, цены на продукты питания, налоги. Они сильно разнятся в городе и соседнем казахстанском поселке. Например, тарифы на электроэнергию в Торетаме составляют 18 тенге за киловатт, в городе 35-40 тенге. За продуктами почти все горожане тоже ездят в поселок, на рынок, где и цены ниже, и ассортимент больше. Коллеги из российской горадминистрации понимают и поддерживают нас в том, что надо принимать меры, развивать и создавать условия для предпринимательства. Если предприниматели Байконыра хотят работать по налоговому кодексу РК, надо предоставить им такую возможность.

Здесь приведу несколько цифр по прошлому году. В 2022 году в городе Байконыр акиматом Кызылординской области, в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, мерами содействия занятости было охвачено 1191 человек. Также, в рамках этого проекта, ведется работа по поддержке предпринимательских инициатив путем выдачи безвозмездных грантов в размере 400 МРП. По городу выданы 133 грантов на сумму 162,9 млн.тенге.

В целях стабилизации и недопущения необоснованного повышения цен на продукты, акимат области совместно с администрацией города проводят в городе Байконыре сельскохозяйственные ярмарки. К примеру, в прошлом году на указанных ярмарках было реализовано более 150 тонн овощной, мясо-молочной и другой продукции по ценам ниже рыночных на 15-20 процентов.

Ставится вопрос о развитии туризма, и прежде всего, об упрощении въезда в город Байконыр. Особо секретного в нем нет ничего, это город, в котором каждая улица, сквер - живая история советской космонавтики. Поэтому, почему бы не дать возможность туристам увидеть его, посетить музей, по пустынной трассе заехать и отдохнуть в зеленом и уютном городке. Другое дело – космодром, да, там есть режимные объекты и туда нужен специальный пропуск.

Было немало вопросов по стандартам образования в Байконыре. На последнем заседании Межправительственной комиссии по комплексу «Байконур» договорились, что казахстанские дети, которые учатся в российских школах, будут по желанию изучать такие предметы как «История Казахстана» и «Казахский язык». Сегодня в городе 5 казахстанских школ и 3 детсада. Для увеличения охвата дошкольным образованием казахстанских детей по стандарту Республики Казахстан проводится работа по открытию еще двух детских садов на базе выведенных из аренды объектов. В период школьных каникул впервые в 2022 году были организованы трудовые отряды «Жасыл ел», в которых получили работу 150 человек из числа молодежи.

Во всех этих непростых вопросах есть полное понимание с Главой администрации города Константином Дмитриевичем Бусыгиным. Он поддерживает проводимую работу по развитию казахского языка, в городе появились билборды на казахском, больше стало государственной символики. Делаем ставку на молодежь, вместе строим «Будущее Байконура» - так называется большое молодежное городское движение. На высоком уровне проводятся совместные спортивные мероприятия.

Хочу отметить, что детскому досугу в городе уделяется огромное внимание. Наши байконурские дети - чемпионы Казахстана, России, мира по различным видам спорта, победители международных творческих конкурсов и олимпиад.

– А что думаете по поводу главного космического проекта на Байконуре- космическому ракетному комплексу «Байтерек»?

– Сегодня на космодроме Байконур из 13 комических комплексов работают всего два – стартовый комплекс «Восток», с которого запускаются ракеты-носители «Союз» и стартовый комплекс «Протон». 200 наших казахстанских специалистов продолжают работу в СП «Байтерек», реализация проекта осуществляется непосредственно на космодроме на стартовом комплексе «Зенит», на базе которого планируется создание казахстанской стартовой площадки. Пока решение о дальнейших работах по проекту обсуждается сторонами, но я считаю, что что КРК «Байтерек» должен быть. В этом и заключается смысл сохранения космодрома Байконур для Казахстана и в целом для дальнейшего развития национальной космической отрасли.

– Сегодня мы много говорили о развитии города Байконыр, вкладе Казахстана в его инфраструктуру. Не планируется ли отделить город от космодрома для получения статуса казахстанского города?

– Время и обстоятельства показывают, что в реалиях сегодняшнего дня вполне возможен такой поворот. Кстати, в 1992-1994 годы город Ленинск (Байконыр) имел статус города респуликанского значения, когда функционировал казахстанский местный исполнительный орган. Причем, в состав города входили прилегающие поселки Торетам, и Акай. Позже, когда речь зашла об аренде, были предложения оставить административный центр Байконыра под юрисдикцией Казахстана, а в аренду сдавать сам космодром. Но на тот момент было принято решение о передаче в аренду и города в составе комплекса «Байконур». Думаю, время покажет, каким будет следующий шаг.

А пока – на повестке дня те вопросы, о которых рассказал. Еще держим на контроле актуальные вопросы жителей населенных пунктов Торетам и Акай. В настоящее время проводятся работы по газификации названных населенных пунктов, стоимость проектов составило более 2,2 млрд. тг., также, в сельском округе Акай начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

В марте этого года в целях развития животноводства в данных населенных пунктах начаты работы по выводу земельных участков комплекса «Байконур», для пастбищных угодий. Принято совместное решение по выводу земельных участков комплекса «Байконур», общей площадью 61 тыс. га для сельскохозяственных целей.

Отвечая на Ваш вопрос об итогах года, скажу, что воспринимаю свою работу как сохранение Байконыра, в приоритет ставлю поддержку людей, которые живут и работают в этом городе, считаю своим долгом сделать вклад в развитие города, в котором вырос.

–Спасибо за интервью, желаю Вам новых успехов и достижения поставленных целей!