Что стало причиной роста цен, объяснили в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О замедлении инфляции в стране заявил председатель Национального банка страны Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Годовая инфляция в январе этого года замедлилась до 7,4%. Наибольший вклад в общий рост цен продолжает вносить продовольственная инфляция. Годовой рост цен на продовольственные товары ускорился с 11,3% в декабре 2020 года до 11,4% в январе этого года на фоне сохранения дисбалансов в отдельных товарных рынках», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

«Непродовольственная инфляция замедлилась с 5,5% до 5,3%, инфляция платных услуг - с 4,2% до 4,1%. В связи с ускорением продовольственной инфляции с ноября 2020 года Правительству и местным исполнительным органам необходимо обратить особое внимание на рост цен наиболее чувствительных продуктов питания (растительное масло, сахар, яйца)», - отметил спикер.

Он также добавил, что в региональном разрезе инфляция имеет значительные диспропорции.

«Так, в Мангыстауской области (8,7%) она превысила республиканский уровень на 1,3 п.п., в Карагандинской области (7,8%) и г. Нур-Султан (7,8%) – на 0,4 п.п. Продовольственная инфляция выше 12% фиксируется в Карагандинской (12,7%), Атырауской (12,2%), Павлодарской (12,1%) областях при общереспубликанском уровне 11,4%. По непродовольственной инфляции снова лидирует Мангыстауская область с 6,9% при 5,3% по стране. Инфляция платных услуг выше 5% зафиксирована в Мангыстауской области (6,6%), Нур-Султане (5,3%), Актюбинской области (5,2%) при общереспубликанской инфляции 4,1%», - заключил глава Нацбанка.