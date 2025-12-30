Что спрашивают казахстанские пользователи Яндекс Поиска про наступающий Новый год

Аналитики Yandex Qazaqstan оценивали популярность запросов по стобалльной шкале: чем больше частота запроса, тем выше балл.

Что спрашивают про Новый год

Самые популярные вопросы казахстанских пользователей в Поиске Яндекса — сколько дней до Нового года, когда китайский новый год и какие дни считаются новогодними выходными. В топ-5 вопросов также вошли варианты — когда Старый Новый год и что подарить на Новый год.

Что хотят узнать про Деда Мороза

Пользователи также спрашивают про главного героя Нового года — Деда Мороза. В пятёрку самых популярных вопросов попали такие: где живёт Дед Мороз, какой подарок можно у него попросить, как нарисовать Деда Мороза, сколько ему лет и как ему позвонить.

Что спрашивают про ёлку

Пользователи интересуются и главным символом Нового года — ёлкой. Три наиболее популярных вопроса про неё — когда ставить ёлку, как её украсить, почему она стала символом Нового года. Замыкают топ-5 следующие варианты — как нарисовать ёлку и где впервые появилась традиция наряжать ёлку к Новому году.

Для кого ищут подарки

Ещё казахстанские пользователи спрашивают в Поиске Яндекса, кому что лучше подарить на Новый год. Самые популярные варианты — какой презент выбрать для мужа, мамы, девушки, жены, папы. А в топ-10 попали также вопросы про то, что подарить парню, подруге, родителям, бабушке, коллегам.

Рецептами каких салатов интересуются

В преддверии Нового года казахстанские пользователи также интересуются, как приготовить тот или иной салат. Три наиболее популярных варианта — крабовый, цезарь и оливье. На четвёртом месте оказался греческий салат, а замыкает топ-5 мимоза.

