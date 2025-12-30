РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:39, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Что спрашивают казахстанские пользователи Яндекс Поиска про наступающий Новый год

    В преддверии Нового года Yandex Qazaqstan изучил обезличенные запросы казахстанских пользователей Яндекс Поиска и выяснил, что они чаще всего спрашивают про наступающий Новый год, Деда Мороза и ёлку, кому готовят подарки на праздник и рецепты каких салатов ищут для новогоднего застолья, передает агентство Kazinform.

    Яндекс Поиск про наступающий Новый год
    Фото: Yandex Qazaqstan

    Аналитики Yandex Qazaqstan оценивали популярность запросов по стобалльной шкале: чем больше частота запроса, тем выше балл.

    Что спрашивают про Новый год

    Самые популярные вопросы казахстанских пользователей в Поиске Яндекса — сколько дней до Нового года, когда китайский новый год и какие дни считаются новогодними выходными. В топ-5 вопросов также вошли варианты — когда Старый Новый год и что подарить на Новый год.

    Что хотят узнать про Деда Мороза

    Пользователи также спрашивают про главного героя Нового года — Деда Мороза. В пятёрку самых популярных вопросов попали такие: где живёт Дед Мороз, какой подарок можно у него попросить, как нарисовать Деда Мороза, сколько ему лет и как ему позвонить.

    Что спрашивают про ёлку

    Пользователи интересуются и главным символом Нового года — ёлкой. Три наиболее популярных вопроса про неё — когда ставить ёлку, как её украсить, почему она стала символом Нового года. Замыкают топ-5 следующие варианты — как нарисовать ёлку и где впервые появилась традиция наряжать ёлку к Новому году.

    Для кого ищут подарки

    Ещё казахстанские пользователи спрашивают в Поиске Яндекса, кому что лучше подарить на Новый год. Самые популярные варианты — какой презент выбрать для мужа, мамы, девушки, жены, папы. А в топ-10 попали также вопросы про то, что подарить парню, подруге, родителям, бабушке, коллегам.

    Рецептами каких салатов интересуются

    В преддверии Нового года казахстанские пользователи также интересуются, как приготовить тот или иной салат. Три наиболее популярных варианта — крабовый, цезарь и оливье. На четвёртом месте оказался греческий салат, а замыкает топ-5 мимоза.

    О Yandex Qazaqstan

    Yandex Qazaqstan — технологическая компания, которая создаёт продукты и сервисы на основе машинного обучения и нейросетей. Компания занимается разработкой и внедрением инновационных технологий, направленных на улучшение жизни пользователей и развитие цифровой среды в Казахстане. В стране уже работают поисковые, городские, облачные и развлекательные сервисы, также компания развивает образовательные и социальные проекты.

    Теги:
    Праздник Яндекс Новый год
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают