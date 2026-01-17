Что скрывают пять подземных мечетей Мангистау, претендующих на список ЮНЕСКО

Об этом сообщила специалист отдела учета и охраны памятников Мангистауского государственного историко-культурного заповедника Камар Бимаганбетова.

По ее словам, для ознакомления с этими 5 памятниками в Мангистаускую область специально прибыл представитель ЮНЕСКО. Он посетил подземные мечети, осмотрел объекты на месте и забрал необходимую документацию. Итоги рассмотрения будут объявлены в следующем году.

Некрополь и подземная мечеть Караман ата

Как отмечает Камар Бимаганбетова, история этих памятников уходит в глубокую древность, а для местного населения они издавна являются священными и особо почитаемыми местами. Так, некрополь и подземная мечеть Караман ата расположены в Мангистауском районе, в 35 километрах к юго-западу от села Шетпе.

На территории некрополя сохранились надгробные камни, относящиеся к средневековому периоду, каменные ограды, купольные мавзолеи, возведённые во второй половине XIX века — начале XX века мастерами рода адай, а также многочисленные саганатамы — традиционные каменные погребальные сооружения.

Фото: государственный историко-культурный заповедник Мангистауской области

— В западной части некрополя находится подземная мечеть Караман ата. Она вырублена в склоне сравнительно небольшого холма, сложенного горными породами. Возможно, при строительстве зодчие использовали естественную пещеру, приспособив и доработав ее под культовое сооружение. Подземная мечеть состоит из 3 помещений: входной комнаты, примыкающего к ней зала для совершения намаза и круглого помещения, где захоронены останки святого. Входная часть ведет в основную галерею, в которой проводились религиозные обряды. Чтобы предотвратить обрушение потолка, внутри установлены 3 колонны, вырубленные из самой горной породы и частично сложенные вручную. Из-за небольшой толщины извлеченной мергелевой породы помещения имеют сравнительно низкие потолки. Для проникновения света внутрь с внешней стороны мечети сделаны 2 проема, — рассказала специалист.

Некрополь Караман ата считается одним из самых древних и крупных некрополей Мангистау. В истории мангистауских казахов он известен событием, получившим название «Клятва у Караман ата».

Фото: государственный историко-культурный заповедник Мангистауской области

С древнейших времен это место воспринималось как священное: здесь приносили клятвы, отделяли истину от лжи, наставляли заблудших на верный путь и оказывали покровительство молодым.

— В некрополе Караман ата Бекет ата выступал третейским судьей при разрешении споров между казахами и туркменами. В народе бытует несколько легенд о Караман ата. Согласно одной из них, он был младшим братом святого Шопан ата. По другой версии, Караман ата и Есен ата являлись сыновьями Шопан ата. Также существует предание о подземном ходе, соединявшем мечеть Есен ата и подземную мечеть Караман ата. Говорят, что Караман ата пользовался этим подземным путём и приходил за водой в урочище Аксай, расположенное в 6-7 километрах от мечети, — отметила Камар Бимаганбетова.

Подземная мечеть Султан-эпе

Подземная мечеть Султан-эпе расположена в Тупкараганском районе, в 30 километрах к северо-западу от села Таушык.

Некрополь был взят под государственную охрану на местном уровне в 1982 году.

Фото: государственный историко-культурный заповедник Мангистауской области

— Место паломничества и мавзолей Султан-эпе представляют собой святыню, окруженную кольцевой оградой с вертикально установленными деревянными столбами. Подземная мечеть находится на некотором удалении от некрополя, к северо-востоку от него. Мечеть Султан-эпе вырублена в каменистом слое земли. Она состоит из нескольких камер — всего 9 помещений. Лестница, ведущая вниз, выложена прямо из необработанных камней различного размера. По ней паломники спускаются в высокий зал с куполообразным перекрытием. Стены зала сложены из камня. Внутри устроена лестница, позволяющая подняться на возвышение. Зал имеет прямоугольную форму, стены выложены горизонтальной кладкой, а его высота достигает 3 метров. В северной стене зала также имеется проем, ведущий в узкое помещение, — сообщила сотрудница заповедника.

Фото: государственный историко-культурный заповедник Мангистауской области

Урочище Султан-эпе расположено на северном побережье полуострова Тупкараган, вблизи пролива Сарытас. Оно протянулось на 5 километров и выходит к морю. Живописность и природная красота этого места неизменно привлекают внимание каждого, кто здесь побывает.

По дну ущелья протекают ручьи. Здесь можно встретить несколько видов растений, которые редко встречаются в других районах региона. Урочище Султан-эпе было взято под государственную охрану на местном уровне в 1993 году.

Рядом с подземной мечетью Султан-эпе расположен колодец. Его вода считается самой пресной, вкусной и чистой, пригодной для питья. Колодец вырублен в скальном обрыве полуострова на глубине 6 метров.

Фото: государственный историко-культурный заповедник Мангистауской области

Некрополь и подземная мечеть Шакпак ата (XIV–XIX века)

Некрополь и подземная мечеть Шакпак ата, датируемые XIV–XIX веками, расположены в Тупкараганском районе Мангистауской области, в 30 километрах к северо-западу от села Таушык.

Подземная мечеть Шакпак ата является уникальным памятником Арало-Каспийского региона — это единственное известное сооружение, стены которого покрыты многочисленными надписями и изображениями, высеченными и нанесенными на камне.

Фото: advantour.com

По словам геолога А. Медоева, «скальная мечеть имеет сложную архитектуру и является великолепным зрелищем редкого каменного искусства в Казахстане».

— В северо-западном направлении от мечети расположен некрополь Шакпак ата. Погребальный комплекс состоит из двух взаимосвязанных частей: древних захоронений, относящихся к туркменским родам, и более поздних погребальных сооружений, связанных с казахским населением. Согласно данным археологических исследований, первые погребальные комплексы возле мечети начали формироваться уже в XIV веке. Точное время жизни Шакпак ата неизвестно, однако, по мнению исследователей, он жил в эпоху Средневековья. Согласно сведениям, сохранившимся в устной традиции, Шакпак ата глубоко владел мусульманским учением, воспитывал учеников, обучал детей и был известен не только своей религиозностью, но и как батыр, прославившийся в сражениях с калмыками, — сообщила Камар Бимаганбетова.

Фото: государственный историко-культурный заповедник Мангистауской области

Некрополь и подземная мечеть Шопан ата

Следующим памятником, включенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, стали некрополь и подземная мечеть Шопан ата.

Они расположены в Каракиянском районе Мангистауской области, в 20 километрах к северо-западу от села Сенек, вдоль древнего караванного пути, связывавшего регион с Хорезмом.

— По итогам проведенных исследований на территории некрополя было учтено 1640 памятников. В основном это средневековые туркменские оградительные сооружения, а также каменные надгробные знаки — сандыктасы, койтасы и кулпытасы. Вместе с тем в восточной части некрополя расположены памятники, относящиеся к казахскому населению, в частности к роду адай, — рассказала Камар Бимаганбетова.

Фото: государственный историко-культурный заповедник Мангистауской области

Подземная мечеть Шопан ата состоит из 12 небольших помещений, соединенных между собой. Каждое из них имело свое функциональное назначение: одни использовались для проведения религиозных обрядов, другие — для обучения детей, третьи — для хозяйственных и бытовых нужд.

Место захоронения Шопан ата глубоко вырублено в скале. Из главного помещения имеется дверь, ведущая вверх, на поверхность ущелья. Перед выходом наружу расположена усыпальница, вход в которую завешен тканевой завесой.

Согласно преданию, в этой усыпальнице похоронена дочь Шопан ата. В южной и западной частях центрального зала вырублены 2 просторные комнаты, предназначенные для паломников. В нижней части мечети вырыт колодец.

Фото: государственный историко-культурный заповедник Мангистауской области

К востоку от основного сооружения в более поздний период была вырублена вторая подземная мечеть, имеющая отдельный вход. Во дворе мечети растёт высокое тутовое дерево. Восточнее него в нескольких помещениях, вырубленных в скале, расположены захоронения людей.

Считается, что Шопан ата был учеником выдающегося суфийского мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи. В народной традиции он известен как духовный наставник, сумевший связать тенгрианские верования и ислам, а также как символ хозяйственного уклада и благополучия.

Фото: государственный историко-культурный заповедник Мангистауской области

Подземная мечеть Бекет ата в урочище Огланды (XVIII–XIX века)

Подземная мечеть Бекет ата, датируемая XVIII–XIX веками, расположена в урочище Огланды Каракиянского района, в 95 километрах к северо-востоку от села Сенек.

— Мечеть вырублена в глубинном среднем слое меловых скал живописного горного ущелья Огланды. Она состоит из 4 помещений. В главной комнате установлен священный деревянный столб. В мечеть ведёт низкая и узкая входная дверь. Первое помещение представляет собой входную комнату купольного типа, в верхней центральной части которой предусмотрено отверстие для естественного освещения. В западной части этого помещения расположен михраб, ориентированный на юг, предназначенный для совершения намаза. В юго-восточной стороне находятся 2 комнаты, в одной из которых захоронен сам Бекет ата. Святой скончался, достигнув возраста пророка — 63 лет. В самом дальнем помещении находится дерево, возле которого Бекет ата при жизни молился за людей, приходивших к нему в поисках исцеления от душевных и телесных недугов, и совершал обряды благословения. Все помещения имеют округлую форму. Их высота колеблется от 2,7 до 3,5 метра. В стенах предусмотрены ниши для светильников, — сообщил представитель заповедника.

Фото: государственный историко-культурный заповедник Мангистауской области

Бекет Мырзагулулы (1750–1813 годы) родился в населенном пункте Акмешит Жылыойского района современной Атырауской области. Он является выдающимся представителем казахского народа, выходцем из рода адай, населявшего территории Мангистау, Устюрта и Атырау, и значимой исторической фигурой в истории региона.

Бекет ата вошел в историю как батыр, возглавлявший борьбу против внешних врагов за независимость страны. Он посвятил свою жизнь науке и образованию, был наставником и учителем в регионах Мангистау, Атырау и Устюрта.

Как зодчий и мастер, он вырубил подземные мечети, приспособленные для работы медресе, обучения детей и проведения религиозных обрядов. По народным представлениям, он обладал особыми духовными и целительными способностями, исцелял больных и помогал немощным встать на ноги.

Фото: государственный историко-культурный заповедник Мангистауской области

В молодые годы Бекет ата брал в руки оружие, участвовал в сражениях с соседними калмыцкими и туркменскими племенами, защищая свободу своего народа, за что в устной традиции получил имя Ер-Бекет.

Фото: государственный историко-культурный заповедник Мангистауской области