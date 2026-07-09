Что скрывается за плотиной, от которой зависит город Рудный

В День работников водного хозяйства корреспондент агентства Kazinform побывал на Каратомарском гидроузле, чтобы увидеть, как работает один из ключевых объектов, обеспечивающих водой Рудный и Качары.

Здесь начинается путь питьевой воды

Огромные металлические затворы, шум воды и массивный кран грузоподъемностью 200 тонн — именно здесь круглосуточно контролируют уровень воды в водохранилище. На первый взгляд работа кажется размеренной, однако во время паводков именно от действий специалистов зависит безопасное прохождение большой воды.

Именно отсюда начинается путь воды, которая после очистки поступает в дома жителей Рудного и поселка Качары. За бесперебойной работой водохранилища круглосуточно следят десятки специалистов.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

По словам начальника производственного участка Каратомарского гидроузла Болата Каликова, главная задача коллектива — безопасная эксплуатация гидротехнических сооружений и надежное водоснабжение населения.

— Наша основная задача — безопасная и надежная эксплуатация гидротехнических сооружений, а также бесперебойное водоснабжение населения. Воду отсюда получают Рудный и Качары, — отметил он.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Почему водохранилище так важно

Специалисты подчеркивают: плотина и водохранилище — разные понятия. Плотина удерживает воду, а водохранилище накапливает необходимые запасы, благодаря которым обеспечивается стабильное водоснабжение даже в засушливые периоды.

После забора вода поступает на фильтровальную станцию, где проходит очистку, а затем направляется потребителям. Кроме того, водохранилище обеспечивает необходимый объем воды для сельского хозяйства и регулирует сток реки.

Каратомарское водохранилище введено в эксплуатацию в 1965 году. Сегодня его наполняемость составляет около 78% при общем объеме 586 млн кубометров, что позволяет обеспечивать стабильное водоснабжение региона. Основными источниками наполнения являются река Тобол через Верхнетобольское водохранилище и река Аят.

Сброс воды находится под постоянным контролем

Работа гидроузла меняется в зависимости от времени года. Летом объем сброса увеличивается, зимой — уменьшается.

На гидроузле расположены семь затворов. Сейчас один из них находится в плановом ремонте, а регулирование стока осуществляется через открытый затвор. Каждый затвор весит около 60 тонн, а для их обслуживания используется кран грузоподъемностью 200 тонн. Кран перемещается по рельсам, который способен аккуратно поднять затвор всего лишь легким, но очень точным движением крановщика.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Все решения о режиме сбросов принимаются профильными специалистами и уполномоченными органами. Самовольное изменение режима работы исключено.

Паводок 2024 года стал серьезным испытанием

Инженер-гидротехник Гульмира Смагулова работает на Каратомарском водохранилище уже 18 лет. Она вспоминает, что весенний паводок 2024 года стал самым масштабным за всю историю объекта.

По ее словам, предпаводковые сбросы начали заранее, однако объем поступившей воды оказался значительно выше прогнозов.

— Сам паводок начался 29 марта, а пик пришелся на 7 апреля. Это была огромная масса воды, пришедшая сразу по Тоболу и Аяту. Были открыты пять затворов, максимальный сброс достигал 3300 кубометров в секунду, — рассказала инженер.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Несмотря на экстремальные нагрузки, гидроузел справился без чрезвычайных последствий. Все действия выполнялись по утвержденному алгоритму и только по командам уполномоченных органов.

Всего в период паводка в водохранилище поступило около 1,6 млрд кубометров воды, из которых порядка 1,3 млрд кубометров было сброшено. По словам специалистов, столь масштабного притока здесь не наблюдали за всю историю эксплуатации объекта.

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Безопасность объекта — под круглосуточным контролем

Каратомарский гидроузел относится к стратегическим объектам. Его охраняет специализированная государственная служба.

Как рассказал Болат Каликов, на территории ведется круглосуточное дежурство, работают камеры видеонаблюдения, освещение и действует пропускной режим. В производственные зоны допускается только специально обученный персонал, прошедший необходимую подготовку и медицинские осмотры.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

С 2023 по 2025 год гидротехническое сооружение прошло комплексное обследование. По его итогам объект признан работоспособным и продолжает функционировать в штатном режиме.

Работа, которая не заканчивается

Сегодня на Каратомарском гидроузле трудятся 27 человек — инженеры-гидротехники, крановщики, трактористы, стропальщики и другие специалисты.

Их работа меняется в зависимости от сезона. Летом проводится обслуживание оборудования, покос территории и ремонтные работы, зимой — очистка от снега, контроль оборудования и предотвращение образования льда возле затворов.

Некоторые продолжают работать уже не в первом поколении. Так, для Гульмиры Смагуловой работа на гидроузле стала семейной традицией. Начинала свой трудовой путь на кране и продолжает трудиться в инженерной сфере.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

— Мне всегда нравилась эта работа. Мой отец тоже всю жизнь был водником. Он много лет проработал здесь, а теперь уже на пенсии. Получается, я продолжаю семейную династию, — говорит она.

Специалисты напоминают: водохранилище — это не только технический объект, но и источник питьевой воды для тысяч жителей региона. Поэтому важно бережно относиться к водоему и не загрязнять его бытовыми отходами.

— Если вода будет загрязняться, это напрямую повлияет на процесс ее очистки. Поэтому беречь водохранилище — общая задача, — отмечают сотрудники гидроузла.

Большинство жителей вспоминают о плотине лишь во время паводков. Однако ежедневно именно отсюда начинается путь воды в тысячи домов. И пока гидроузел работает в штатном режиме, люди просто открывают кран, не задумываясь, сколько специалистов стоит за этим привычным удобством.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Напомним, на развитие водной отрасли Правительством будет направлено 3,2 трлн тенге. Вопрос обсуждался на заседании Водного совета под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова.