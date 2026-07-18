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    Что скрывает старинный особняк в центре Костаная

    Историческое здание купца Воищева, построенное более 120 лет назад, остается одним из сохранившихся памятников архитектуры Костаная. За свою историю оно успело сменить несколько назначений — от квартиры директора реального училища до общественного учреждения, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

    Среди зелени костанайских деревьев по одной из главных улиц города находится еще один старинный особняк, который сейчас служит «офисом» для местных организаций. Здание было построено в 1904 году в традициях каменного зодчества и первоначально принадлежало состоятельному костанайскому купцу Воищеву. Позже по просьбе городских властей владелец продал его городу, после чего здесь разместили квартиру директора реального училища.

    С конца 1920-х годов в здании располагался Дом учителя. В разные годы здесь также работали городской отдел здравоохранения, городской комитет комсомола Казахстана и городской совет пионерской организации. Позднее помещения занимал городской отдел образования.

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    Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

    Сегодня в историческом здании находится Костанайский областной филиал республиканского общественного объединения «Организация ветеранов».

    Архитектурный памятник представляет собой двухэтажное прямоугольное здание из жженого кирпича, возведенное на бутовом фундаменте. Главный вход с тамбуром и внутренней лестницей выделен на фасаде угловым плоским ризалитом, а углы здания подчеркнуты вертикальными рустованными лопатками.

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    Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

    Фасады украшены декоративными кирпичными элементами: одинарными и спаренными поясами с фигурными сухариками, проходящими между этажами и под карнизом, а также наличниками окон в виде стилизованных кирпичных полуколонок с кронштейнами и лучковыми сандриками, повторяющими форму оконных проемов.

    Все декоративные элементы памятника архитектуры окрашены в белый цвет, что подчеркивает выразительность кирпичной кладки и исторический облик здания.

    дом купца
    Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

    Об уникальной истории дома лесничества в Акмолинской области можно прочитать здесь.

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    Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

     

    фото из истории История Казахстана Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор