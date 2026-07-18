Что скрывает старинный особняк в центре Костаная

Историческое здание купца Воищева, построенное более 120 лет назад, остается одним из сохранившихся памятников архитектуры Костаная. За свою историю оно успело сменить несколько назначений — от квартиры директора реального училища до общественного учреждения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Среди зелени костанайских деревьев по одной из главных улиц города находится еще один старинный особняк, который сейчас служит «офисом» для местных организаций. Здание было построено в 1904 году в традициях каменного зодчества и первоначально принадлежало состоятельному костанайскому купцу Воищеву. Позже по просьбе городских властей владелец продал его городу, после чего здесь разместили квартиру директора реального училища.

С конца 1920-х годов в здании располагался Дом учителя. В разные годы здесь также работали городской отдел здравоохранения, городской комитет комсомола Казахстана и городской совет пионерской организации. Позднее помещения занимал городской отдел образования.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Сегодня в историческом здании находится Костанайский областной филиал республиканского общественного объединения «Организация ветеранов».

Архитектурный памятник представляет собой двухэтажное прямоугольное здание из жженого кирпича, возведенное на бутовом фундаменте. Главный вход с тамбуром и внутренней лестницей выделен на фасаде угловым плоским ризалитом, а углы здания подчеркнуты вертикальными рустованными лопатками.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Фасады украшены декоративными кирпичными элементами: одинарными и спаренными поясами с фигурными сухариками, проходящими между этажами и под карнизом, а также наличниками окон в виде стилизованных кирпичных полуколонок с кронштейнами и лучковыми сандриками, повторяющими форму оконных проемов.

Все декоративные элементы памятника архитектуры окрашены в белый цвет, что подчеркивает выразительность кирпичной кладки и исторический облик здания.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

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