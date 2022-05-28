13:05
28 Мая 2022 12:02
Что символизируют скульптуры в центральном холле резиденции «Акорда»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Президента продолжает знакомить подписчиков своих аккаунтов в Сети с резиденцией «Акорда», передает МИА «Казинформ».
«Центральный холл резиденции «Акорда» украшают статуи «Защитник Отечества» и «Хранительница очага».
Известный казахский скульптор Ерболат Толепбай отлил статуи из бронзы и алюминия с добавкой золота и серебра.
Данная скульптурная композиция имеет глубокое символическое значение. В изображении воина воплощены отважность и мужество нашего народа. Женщина с ребенком олицетворяет колыбель мира, созидание и продолжение жизни», - говорится в публикации пресс-службы Президента Казахстана в Telegram-канале «БОРТ № 1».
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