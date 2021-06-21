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    16:45, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Что сделано для поэтапного повышения денежного содержания сотрудников МВД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какая работа проведена в Казахстане по расширению получателей компенсации за наем жилья для сотрудников МВД в рамках поручения Главы государства, поделился в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Организовать ресурсное обеспечение МВД, в том числе предусматривающие поэтапное повышение денежного содержания сотрудников, расширение получателей компенсации за наем (аренду) жилья, поручал Президент на расширенном заседании коллегии МВД от 29 октября 2020 года.

    Так, приняты нормативно-правовые акты, предусматривающие:

    - расширение перечня должностей, имеющих право на получение компенсации за наем жилья;

    - поэтапное дифференцированное повышение (2021-2023) денежного содержания сотрудников органов внутренних дел на 30%.

    Также в информации говорится, что с 1 апреля 2021 года сотрудники органов внутренних дел имеют право получать жилищные выплаты по аналогии с военнослужащими Министерства обороны.


    Теги:
    МВД РК Президент Главная Жилье Правоохранительные органы
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