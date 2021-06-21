Что сделано для поэтапного повышения денежного содержания сотрудников МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какая работа проведена в Казахстане по расширению получателей компенсации за наем жилья для сотрудников МВД в рамках поручения Главы государства, поделился в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организовать ресурсное обеспечение МВД, в том числе предусматривающие поэтапное повышение денежного содержания сотрудников, расширение получателей компенсации за наем (аренду) жилья, поручал Президент на расширенном заседании коллегии МВД от 29 октября 2020 года.

Так, приняты нормативно-правовые акты, предусматривающие:

- расширение перечня должностей, имеющих право на получение компенсации за наем жилья;

- поэтапное дифференцированное повышение (2021-2023) денежного содержания сотрудников органов внутренних дел на 30%.

Также в информации говорится, что с 1 апреля 2021 года сотрудники органов внутренних дел имеют право получать жилищные выплаты по аналогии с военнослужащими Министерства обороны.