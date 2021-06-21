16:45, 21 Июнь 2021 | GMT +6
Что сделано для поэтапного повышения денежного содержания сотрудников МВД
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какая работа проведена в Казахстане по расширению получателей компенсации за наем жилья для сотрудников МВД в рамках поручения Главы государства, поделился в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Организовать ресурсное обеспечение МВД, в том числе предусматривающие поэтапное повышение денежного содержания сотрудников, расширение получателей компенсации за наем (аренду) жилья, поручал Президент на расширенном заседании коллегии МВД от 29 октября 2020 года.
Так, приняты нормативно-правовые акты, предусматривающие:
- расширение перечня должностей, имеющих право на получение компенсации за наем жилья;
- поэтапное дифференцированное повышение (2021-2023) денежного содержания сотрудников органов внутренних дел на 30%.
Также в информации говорится, что с 1 апреля 2021 года сотрудники органов внутренних дел имеют право получать жилищные выплаты по аналогии с военнослужащими Министерства обороны.